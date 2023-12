La visite de travail du président de l'AN Vuong Dinh Hue au Laos revêt des significations importantes

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Huê (gauche) et son homologue lao Saysomphone Phomvihane. Photo: VNA

La participation du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Huê au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam et sa visite de travail au Laos du 4 au 7 décembre revêtent des significations importantes pour le développement de la solidarité entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, a déclaré l'académicien, professeur et docteur Boviengkham Vongdara, président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam.



Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), ce dernier a souligné que la visite de travail de Vuong Dinh Huê contribuerait au resserrement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Laos-Vietnam, Vietnam-Laos.

En outre, Boviengkham Vongdara a notamment apprécié les contenus des rencontres entre Vuong Dinh Huê et les dirigeants lao. Selon lui, cette visite intervient juste à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire lao (2 décembre 1975 - 2 décembre 2023). C'est pourquoi les deux parties ont discuté de nombreuses questions importantes, dont l’évaluation de la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de l’économie, de la sécurité, de la défense et de la culture…