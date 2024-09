La visite de travail du dirigeant Tô Lâm démontre le fort engagement politique du Vietnam

Le président de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Dennis Francis, lors de son entretien avec l’Agence vietnamienne d’information. Photo : VNA

La prochaine participation du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm au Sommet de l’avenir de l’ONU et à la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU (AGNU 79) reflète le plus haut niveau d’engagement politique à un moment crucial où la communauté internationale est déterminée à promouvoir le multilatéralisme pour relever une série de défis mondiaux actuels, a déclaré Dennis Francis, président de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU.



Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Dennis Francis a souligné l’importance du voyage du dirigeant suprême vietnamien et les contributions du Vietnam aux opérations de l’ONU, affirmant que le voyage contribuera à élever les relations entre le Vietnam et l’ONU à un nouveau niveau.



Le Vietnam est un membre actif et responsable, et il apporte continuellement des contributions significatives à l’ONU, a-t-il souligné, ajoutant qu’en termes de maintien de la paix internationale, le Vietnam a envoyé des soldats de la paix dans des points chauds du monde entier, y compris au Soudan du Sud, où il a rencontré directement des officiers et des soldats vietnamiens.



Le Vietnam a également apporté de nombreuses contributions en tant que membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2026, de la Commission du droit international (CDI) pour le mandat 2023-2027 et en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a-t-il déclaré, notant que ces succès reflètent le ferme engagement du Vietnam envers les principes et valeurs fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le droit international et le multilatéralisme en général.



Pour ce qui est de la « diplomatie du bambou » du Vietnam, Dennis Francis a déclaré que cette politique représente une approche douce mais résolue, hautement dynamique et ouverte, reflétant clairement la politique du Vietnam visant à promouvoir l’amitié avec tous les pays du monde.



Dennis Francis s’est dit impressionné par cette politique, qui contribue à promouvoir et à renforcer le multilatéralisme, démontrant sa rationalité et son efficacité dans le contexte de l’ère de la mondialisation.



Avec sa politique de « diplomatie du bambou », le Vietnam a une expérience pratique à partager avec les pays de l’hémisphère, qui sont à la traîne dans leurs efforts pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), tant en termes de développement que de maintien de la paix.



Dennis Francis a déclaré qu’il croyait que les relations entre l’ONU et le Vietnam continueraient à se renforcer après la visite du secrétaire général et président Tô Lâm.



L’AGNU 79se concentrera sur la promotion de la dignité et des droits de l’homme, le renforcement des valeurs dans la santé et l’éducation, et le renforcement de la paix et du développement durable, et ce sont également des engagements forts du Vietnam, a-t-il déclaré.



Parallèlement, le Sommet de l’avenir de l’ONU offrira un lieu aux dirigeants internationaux pour promouvoir la solidarité et le multilatéralisme afin de réaliser les objectifs de l’ONU, a-t-il déclaré, ajoutant que le voyage du dirigeant Tô Lâm est une opportunité pour le Vietnam de réaffirmer avec force son engagement. – VNA/VI