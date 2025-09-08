La visite de la gouverneuse générale d'Australie au Vietnam va insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam (droite) et la Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn. Photo : VNA



La prochaine visite d'État au Vietnam la Gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et de son épouse devrait insuffler un nouvel élan au Partenariat stratégique global Vietnam-Australie et rapprocher encore davantage les deux nations, selon l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam.

S'adressant à la presse avant sa visite, l'ambassadeur a souligné que cette visite, qui se déroulera du 9 au 12 septembre, intervient un peu plus d'un an après que les deux pays ont renforcé leurs relations en un Partenariat stratégique global et peu après la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Il a qualifié cette visite d'étape importante, affirmant la détermination des deux parties à renforcer leur amitié et leur coopération dans tous les domaines, notamment politiques.

Pour l'Australie, a-t-il souligné, cette visite reflète une politique constante d'importance et de priorité accordée aux relations avec l'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam.

Pour le Vietnam, l'accueil de la Gouverneure générale illustre la politique étrangère du pays visant à favoriser les relations avec les pays du Pacifique Sud, en particulier l'Australie – premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et aujourd'hui un partenaire très efficace et positif, a-t-il déclaré.

Au cours de son séjour, la Gouverneure générale devrait déposer une gerbe au Monument aux Martyrs Héroïques, rendre hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée, s'entretenir avec le président Luong Cuong, rencontrer d'autres dirigeants clés du Parti et de l'État, et dialoguer avec les dirigeants de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Elle participera également au Forum Vietnam-Australie 2025, inaugurera l'Institut de politique Vietnam-Australie et se rendra à Hô Chi Minh-Ville, où elle rencontrera des dirigeants locaux et la communauté australienne, et visitera des sites culturels et historiques.

Un point fort de la visite dans le sud du pays pourrait inclure un échange avec les Casques bleus vietnamiens, témoignant de l'efficacité croissante de la coopération en matière de défense entre les deux pays, selon le diplomate.

L'ambassadeur Pham Hung Tam a déclaré qu'il était convaincu que cette visite contribuerait à consolider la confiance stratégique entre le Vietnam et l'Australie, à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région, et à approfondir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples.

Avec son caractère chaleureux et ouvert, la gouverneure générale australienne devrait partager ses impressions sur le Vietnam avec le public australien, rapprochant ainsi les deux nations.

Présentant les relations bilatérales, l'ambassadeur a souligné que depuis la mise en place du Partenariat stratégique global en mars 2024, la coopération autour de ses six piliers a progressé de manière forte et globale. Les deux pays ont signé un plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat bilatéral pour la période 2024-2027 en octobre dernier et, à ce jour, ont mené à bien ou sont restés sur la bonne voie pour 96 % des 180 actions convenues – un résultat qu'il a qualifié de remarquable.

Il a souligné le tout premier dialogue ministériel sur la sécurité, le renforcement de la collaboration dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, un commerce bilatéral plus équilibré et près d'un demi-million de visiteurs australiens au Vietnam en 2024 comme autant de résultats tangibles de cette relation renforcée.

Il a souligné que cette mise à niveau témoignait non seulement de la confiance stratégique croissante entre les deux pays, mais aussi d'un nouvel élan de croissance pour leur coopération.

L'ambassadeur Pham Hung Tam a déclaré que les échanges culturels et interpersonnels jouent également un rôle crucial. Il a rappelé avoir présenté au gouverneur général la vidéo virale « Bac Bling » lors de leur rencontre en juillet, ce qui a donné lieu à des discussions sur la manière dont les artistes des deux pays revitalisent la culture traditionnelle.

Il a également souligné l'importance des contributions de la communauté vietnamienne d'Australie, forte de 350 000 personnes, au développement du pays hôte. Le vietnamien est actuellement la quatrième langue la plus parlée en Australie, après l'anglais, le chinois et l'arabe.

Selon l'ambassadeur, ces liens culturels et ces valeurs partagées forment un lien invisible entre les deux nations. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des directives des dirigeants visant à promouvoir les liens interpersonnels par une coopération renforcée dans les domaines de la culture, du tourisme, des sports et de l'éducation.

Il a également encouragé l'élargissement du Plan Nouveau Colombo afin de permettre à davantage d'étudiants australiens de découvrir le Vietnam, complétant ainsi le nombre croissant de Vietnamiens étudiant en Australie.

L'ambassadeur Pham Hung Tam a également partagé ses impressions sur l'Australie, la décrivant comme l'une des sociétés multiculturelles les plus prospères au monde, abritant des personnes issues de quelque 300 origines ethniques.

Il a exprimé sa gratitude particulière pour le respect manifesté par le gouvernement australien envers les peuples autochtones, symbolisé par le drapeau aborigène flottant aux côtés du drapeau national dans les institutions publiques et par l'inclusion des traditions autochtones dans les grands événements nationaux. - VNA/VI