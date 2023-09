La visite d'Etat du président américain au Vietnam est un grand succès, selon le vice-ministre Ha Kim Ngoc

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc. Photo: VNA

Question: Pourriez-vous évaluer les résultats de la visite du président américain Joe Biden au Vietnam?

Vice-ministre Ha Kim Ngoc: La visite s'est déroulée comme prévu et a été un grand succès. Initialement, le président Joe Biden avait invité le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong à se rendre aux États-Unis. Cependant, en raison de conditions défavorables, le secrétaire général du PCV n’a pas pu effectuer cette visite et a envoyé une lettre invitant le président Biden à se rendre au Vietnam. Pour mener à bien la visite au Vietnam, la partie américaine a déployé des efforts sans précédent, en ajustant le programme d’activité étrangère du président et de la vice-présidente. Le président américain a envoyé la vice-présidente assister, à sa place, au sommet de l'Asie de l'Est en Indonésie et lui-même a dû raccourcir l'ordre du jour de la réunion du G20 en Inde pour effectuer une visite au Vietnam.

Les deux parties ont publié une Déclaration commune rehaussant leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral et définissant les principales orientations de la coopération au cours des dix prochaines années et au-delà. Il s'agit d'un document très important comportant 10 piliers, couvrant tous les domaines de coopération dans les relations entre les deux pays. Cela montre que la coopération entre les deux pays non seulement s'élargit, mais aussi s'approfondit et devient plus substantielle, au niveau de la coopération bilatérale mais aussi sur les questions régionales et mondiales.

Bien que sa visite au Vietnam ait été courte et qu'il ait dû rentrer chez lui le 11 septembre, le président Biden a eu des entretiens et des rencontres avec les quatre hauts dirigeants du Vietnam. Pour la première fois, le président américain est venu au bâtiment de l'Assemblée nationale pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Vietnam et assister à la cérémonie de remise des souvenirs de guerre par les anciens combattants des deux pays. Il s'agit d'une action qui témoigne du respect pour les institutions politiques vietnamiennes et du respect pour les dirigeants vietnamiens, non seulement dans le texte de la Déclaration commune, mais aussi dans la réalité. Il s’agit aussi d’une bonne opportunité pour le président Biden d'édifier et de renforcer ses relations avec les hauts dirigeants vietnamiens.

Les travaux d'accueil, de logistique et de sécurité ont également été un succès. La cérémonie d'accueil d'État, présidée par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, s'est déroulée solennellement au Palais présidentiel. La sécurité et la sûreté absolues pour la délégation ont été assurées. Le président Biden et la délégation américaine ont été très impressionnés, très satisfaits et ont à plusieurs reprises remercié respectueusement le secrétaire général du Parti, les dirigeants et le peuple vietnamien pour leur accueil attentionné, chaleureux et hospitalier réservé à la délégation.

Question: L'établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis pour la paix, la coopération et le développement durable marque un jalon historique dans les relations entre les deux pays. Alors, quels sont les avantages qu’il apportera aux deux pays?

Vice-ministre Ha Kim Ngoc: Un partenariat stratégique intégral apporte des avantages à long terme et immédiats aux deux parties.

D’une manière générale, le Vietnam a l’opportunité et les conditions d’approfondir ses relations avec les États-Unis – un partenaire d’importance stratégique, de les rendre plus efficaces et substantielles, contribuant à atteindre les objectifs de développement, de maintien d’un environnement pacifique et stable, à renforcer le prestige et la position du pays, conformément à l'esprit de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Dans le sens inverse, les États-Unis disposent des conditions pour renforcer leurs relations avec le Vietnam, un partenaire jouant un rôle croissant dans la région, intensifiant ainsi leurs relations avec l'ASEAN et les pays de la région en général; profitant des nouvelles opportunités de coopération pour élever la position et le rôle des États-Unis dans la région.

Le nouveau cadre de partenariat stratégique intégral créera des conditions permettant aux deux parties d'améliorer la compréhension mutuelle, de construire et de renforcer la confiance, une base très importante dans les relations à long terme entre les deux pays pendant de nombreuses années à venir.

L’élévation des relations bilatérales produira des effets positifs, en augmentant le consensus dans chaque pays; créera des conditions pour mobiliser des ressources pour d’importants programmes et plans de coopération d’intérêts communs. Notamment, pour les États-Unis, le cadre de partenariat stratégique intégral renforcera le soutien des deux partis dominants aux États-Unis aux relations entre les deux pays, augmentant ainsi la stabilité, la durabilité et la prévisibilité de la politique américaine envers le Vietnam, quel que soit le parti au pouvoir aux États-Unis.

Il faut souligner que le cadre de partenariat stratégique intégral apporte non seulement des avantages aux peuples des deux pays, mais aussi une contribution importante à la paix, à la coopération et au développement durable de la région et du monde.

Question: Pourriez-vous parler du processus pour parvenir à la Déclaration commune Vietnam-États-Unis?

Vice-ministre Ha Kim Ngoc: L’élévation des relations est une avancée importante, ouvrant une nouvelle phase de coopération, ou « ouvrant une nouvelle ère » dans les relations Vietnam-États-Unis comme l’a dit le président Joe Biden. Le processus d’échange sur la Déclaration commune a donc été très effervescent et enthousiaste ; parce qu'il s'agissait d'un processus de passer en revue 10 ans de partenariat intégral, confirmant des principes importants qui sont les « lignes directrices » dans les relations entre les deux pays, tels que le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques de chacun ; et en même temps, de définir les grandes orientations de la coopération au cours des dix prochaines années et au-delà. Le processus d'échange pour parvenir à la Déclaration commune montre que les deux parties font preuve de bonne volonté, de respect, et de compréhension mutuelle, et de volonté de valoriser au maximum les domaines de coopération mutuellement bénéfique et de contribuer à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Question: Pourriez-vous faire savoir comment les contenus de la Déclaration commune seront concrétisés dans les temps à venir ? Selon vous, quels domaines seront prioritaires?

Vice-ministre Ha Kim Ngoc: Composée de huit pages, la Déclaration commune est très concise et stricte. Ce document contient de nombreux contenus importants et significatifs pour la coopération entre les deux pays dans les temps à venir. Les deux parties expriment dans ce document des volontés et des souhaits, ainsi que des émotions comme l’a dit à la presse l'ambassadeur américain à Hanoï, Marc Knapper.

Avec une expérience de 10 ans du partenariat intégral, je suis convaincu que les deux parties déploieront de manière active et efficace les contenus de la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique intégral, sur la base des cadres et mécanismes existants, ainsi que de ceux qui seront établis dans l'avenir. Ce processus nécessite de grands efforts de la part de chaque partie, y compris les autorités, l'organe législatif, les organisations, les localités, les entreprises... Chaque année, il est nécessaire d'établir un calendrier et un plan concrets pour atteindre les objectifs fixés, et d'évaluer le processus de la mise en œuvre.

En observant les activités du président Biden lors de sa visite au Vietnam pendant 24 heures et à travers le contenu de la Déclaration commune, vous pourrez clairement voir les priorités des relations.

(i) Tout d'abord, il y a les échanges de visites de haut niveau mutuelles et les contacts en marge des forums régionaux et internationaux ; le renforcement de la coopération sur les canaux du Parti, de l'État, les échanges entre les peuples, la coopération parlementaire. Cela est très important car cela contribue à créer un environnement favorable et une impulsion pour renforcer la coopération dans tous les domaines.

(ii) L'économie, le commerce et l'investissement continuent d'être une priorité, dont les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation sont des secteurs de percée et la coopération pour le développement des infrastructures de base, la formation de la main-d'œuvre... sont des domaines prioritaires. La table-ronde des entreprises, en présence du président Biden et du Premier ministre Pham Minh Chinh, est un point fort du programme du président et illustre l'une des priorités des relations bilatérales à l'avenir.

(iii) D'autres domaines de coopération sont également considérés comme importants : le règlement des conséquences de la guerre, l'éducation et la formation, la coopération dans la résolution des problèmes mondiaux tels que la participation aux forces de maintien de la paix, l'adaptation au changement climatique, notamment dans la région du delta du Mékong, la sécurité énergétique, l'approvisionnement alimentaire, les ressources en eau, la santé, la lutte contre le terrorisme, etc.

Question: Les relations extérieures du Vietnam se sont développées très fortement, créant ainsi un espace et une marge de développement non seulement dans les relations Vietnam-États-Unis, mais aussi aidant les relations étrangères générales du Vietnam à être plus équilibrées et plus solides par rapport aux autres partenaires clés. Faites-nous savoir en quoi cette visite représente un point positif dans les affaires étrangères du Vietnam en 2023?

Vice-ministre Ha Kim Ngoc: L'établissement d'un partenariat stratégique intégral avec les États-Unis revête des significations au-delà du cadre des relations bilatérales.

Premièrement, l’établissement d’un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable avec les États-Unis constitue une étape très importante de notre politique extérieure. Pour la première fois, le Vietnam entretient des relations au niveau du partenariat stratégique avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France), créant ainsi un cadre de relations stables et à long terme avec des partenaires importants et contribuant au renforcement de la position du pays.

Deuxièmement, en 2023 et au cours des dernières années, outre le développement des relations avec les États-Unis, le Vietnam a également favorisé ses liens avec d’autres pays voisins, régionaux, des partenaires importants, des amis traditionnels tels que la Chine, le Laos, le Cambodge, Cuba, les pays de l'ASEAN, la Russie, l’Inde... Cela contribuera à créer une situation de politique extérieure ouverte et favorable, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité pour le développement national ; permettra d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement jusqu'en 2045 fixés lors du 13e Congrès du Parti, renforçant la position et le prestige du Vietnam.

Troisièmement, les récentes activités diplomatiques, y compris l'établissement d'un partenariat stratégique intégral avec les États-Unis, ont encore une fois affirmé la justesse et constituent un résultat important et remarquable de la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de diversification, de multilatéralisation, de paix, de coopération et de développement, et la politique de défense des « quatre non » du Vietnam.