La visite d'État du président allemand au Vietnam, un moteur pour promouvoir les relations bilatérales

La visite d'État du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse au Vietnam, les 23 et 24 janvier, à l'invitation de son homologue vietnamien Vo Van Thuong et de son épouse, constitue un point marquant dans les relations bilatérales en 2024, a souligné l'ambassadeur d'Allemagne au Vietnam Guido Hildner, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information.

Le président allemand Steinmeier et son épouse. Photo : VNA Cette visite devrait créer un moteur pour porter les relations entre les deux pays vers une nouvelle hauteur.

Dans le cadre de cette tournée, le président Steinmeier aura un entretien et des rencontre avec de hauts dirigeants vietnamiens. Il visitera le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam à Hanoï, rencontrera des étudiants, des enseignants et des partenaires de recrutement de travailleurs pour en savoir plus sur les échanges de main-d'œuvre qualifiée entre le Vietnam et l'Allemagne.

À Hô Chi Minh-Ville, le président allemand et une délégation des hommes d’affaires allemands discuteront avec des représentants d'entreprises vietnamiennes des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays. Il visitera l'Université Viet -Duc (Vietnam-Allemagne) et y prononcera un discours.

Le Vietnam et l'Allemagne ont établi des relations diplomatiques en 1975. Les deux pays ont porté leurs relations au partenariat stratégique en 2011. Depuis 2020, le Vietnam est classé comme « partenaire mondial » dans la Stratégie de coopération au développement jusqu'en 2030 de l'Allemagne.

Selon l'ambassadeur Guido Hildner, la coopération économique, commerciale et d'investissement constitue un pilier important des relations entre les deux pays. En 2023, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral a atteint plus de 11 milliards de dollars. L'Allemagne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe. Pour l’heure, plus de 350 entreprises allemandes opèrent au Vietnam. Jusqu’en mai 2023, l'Allemagne se classait au 18e rang sur 143 pays et territoires investissant au Vietnam avec un capital d'investissement total enregistré de plus de 2,36 milliards de dollars. Outre la coopération en matière d'énergie, d'environnement et de formation professionnelle, l'éducation est l'un des domaines clés de la coopération allemande au Vietnam avec environ 7 800 étudiants vietnamiens diplômés et étudiants bénéficiant respectivement de bourses de recherche et faisant des études dans des universités allemandes.

En outre, la communauté de près de 200.000 Vietnamiens en Allemagne constitue un pont important entre les deux pays.

Concernant le potentiel de développement des relations bilatérales dans les temps à venir, l'Allemagne souhaite continuer à élargir la coopération avec le Vietnam dans les domaines économique et politique. En outre, il existe deux domaines potentiels de coopération pour les deux pays dans l'immédiat. Il s’agit de la conversion énergétique et du recrutement de travailleurs vietnamiens hautement qualifiés pour l'Allemagne, a-t-il conclu. -VNA/VI