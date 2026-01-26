La visite d'État du dirigeant lao témoigne d'une confiance politique bilatérale élevée, selon un diplomate vietnamien

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam. Photo: VNA

La décision du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, de choisir le Vietnam comme premier pays visité pour une visite d’État – immédiatement après le succès des congrès nationaux du PPRL et du Parti communiste du Vietnam (PCV) – revêt une portée politique et diplomatique particulièrement profonde, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Vientiane, avant cette visite de deux jours au Vietnam (26 et 27 janvier), Nguyen Minh Tam a souligné que cette démarche démontre également que la "grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique" entre le Vietnam et le Laos demeurent une priorité stratégique majeure dans les politiques étrangères des deux pays.

Selon l’ambassadeur, les relations entre le Vietnam et le Laos incarnent une solidarité particulière, rarement observé sur la scène internationale. Le secrétaire général Thongloun Sisoulith les a qualifiées de liens de camaraderie, de solidarité, de fraternité et d’amitié.

Il a ajouté que la tradition veut que les hauts dirigeants des deux pays choisissent l’autre comme première destination à l’étranger après leur prise de fonctions – une pratique sans équivalent ailleurs.

Le diplomate vietnamien a indiqué que les récents congrès nationaux des deux Partis ont défini les grandes orientations stratégiques et les décisions politiques pour leurs nouvelles phases de développement respectives. Dans ce contexte, cette visite témoigne des liens étroits stratégiques et de la ferme détermination politique des dirigeants des deux pays à atteindre les objectifs fixés ; à coordonner étroitement leurs actions sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement nationaux ; et à intensifier les échanges d'informations et le partage d'expériences en matière de renforcement du système politique et du Parti, de développement socio-économique, de construction d'économies indépendantes et autonomes, de défense et de sécurité nationales, et d'intégration internationale.

Il a déclaré que, lors de cette visite, les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États mèneront des discussions approfondies afin de préciser et de concrétiser le concept de "cohésion stratégique" autour des principaux axes des relations bilatérales :

Premièrement, les deux pays continueront d'approfondir les liens politiques et en accroître l’efficacité en tant que noyau stratégique guidant l’ensemble de la coopération bilatérale. Cela implique une coordination renforcée sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement, le maintien d’échanges réguliers et efficaces de haut niveau, l’élargissement des échanges théoriques et pratiques, ainsi que la mise en œuvre conjointe d’initiatives novatrices en matière de développement socio-économique, de stabilité macroéconomique, d’intégration internationale et sur les questions émergentes identifiées par chaque congrès du Parti.

Deuxièmement, la sécurité et la défense demeurent un pilier essentiel de la coopération, contribuant au maintien de la stabilité politique, de l'ordre public et de la sécurité sociale dans les deux pays. Les deux parties renforceront la coordination dans la mise en œuvre des protocoles et plans de coopération annuels entre leurs ministères de la Défense et de la Sécurité publique, géreront et protégeront conjointement une frontière de paix, de stabilité et d’amitié, et coopéreront dans la lutte contre la criminalité transnationale et face aux nouveaux défis sécuritaires.

Troisièmement, les deux parties s’attacheront à réaliser une percée stratégique en matière économique, commerciale, d’investissement et d’infrastructures, faisant de ce domaine un pilier de cohésion stratégique à la hauteur des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Quatrièmement, la culture, l'éducation et le développement humain demeurent les fondements durables et à long terme des relations spéciales bilatérales.

Cinquièmement, les deux parties examineront la mise en œuvre des accords de haut niveau et des cadres de coopération bilatérale signés, tout en identifiant et en faisant progresser les projets phares et symboliques des relations bilatérales.

L’ambassadeur Nguyen Minh Tam a affirmé que a affirmé que cette visite permettra de clarifier, de concrétiser et de mettre en œuvre de manière synchronisée le concept de "cohésion stratégique" dans tous les domaines de coopération, contribuant ainsi à rendre plus approfondies, plus efficaces et plus durables les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération globale entre les deux pays. -VNA/VI