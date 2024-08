La visite au Vietnam du président du Timor-Leste crée un nouvel élan des liens bilatéraux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 2 août à Hanoï le président du Timor-Leste José Ramos-Horta, en visite d'État au Vietnam, estimant que la visite contribuerait au renforcement de la confiance politique et à la création d'un nouvel élan pour les relations entre les deux pays.

José Ramos-Horta a hautement apprécié le rôle et le leadership ingénieux de générations de dirigeants vietnamiens. Le Vietnam est non seulement un modèle de guérison et de restauration des blessures d'après-guerre, mais aussi un modèle de développement miraculeux, de réussite dans le développement économique. Il a remercié le Vietnam pour son soutien constant au Timor-Leste dans son processus de construction et de développement du pays et d'adhésion à l'ASEAN.

Les deux parties ont hautement apprécié l'évolution positive des relations de coopération bilatérale, avec notamment une hausse annuelle de 30 % du chiffre d'affaires import-export au cours des cinq premiers mois de 2024 (environ 6 millions de dollars) et les activités efficaces du groupe Viettel (Telemor) au Timor-Leste.

Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties prolongent ou signent prochainement un nouveau protocole d'accord sur le commerce du riz, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire ; encouragent le Timor-Leste à augmenter les importations de produits vietnamiens adaptés aux besoins et aux goûts du Timor Leste, tels que les textiles, les chaussures, les boissons, les produits laitiers, les aliments transformés, les produits agricoles et aquatiques.

Il a demandé au Timor-Leste de résoudre rapidement et complètement les difficultés rencontrées par les entreprises vietnamiennes et de créer des conditions plus favorables pour permettre aux entreprises vietnamiennes d'accroître leurs investissements, en particulier dans les télécommunications, les services numériques et l'exploration et l'exploitation pétrolières et gazières.

Jose Ramos-Horta s’est déclaré soutenir les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, souhaitant que le Vietnam soutienne le Timor-Leste dans ses domaines phases tels que l'agriculture et la garantie de la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures, l'éducation et la formation, le développement des ressources humaines, les soins de santé et l'éradication de la pauvreté. Il s’est engagé à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération dans d'autres domaines importants tels que la sécurité, la défense, l'information et la communication, l'éducation et la formation ; de tirer efficacement parti des nouvelles tendances telles que l’économie verte, l’énergie propre et l’innovation ; de promouvoir les échanges entre les peuples à travers le développement du tourisme, les échanges culturels...

Discutant des questions internationales et régionales, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement au sein des organisations multilatérales.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le Vietnam était toujours cohérent et soutenait le Timor Leste pour qu'il devienne bientôt membre à part entière de l'ASEAN.

Le chef du Timor-Leste a affirmé que le Timor Leste était prêt à soutenir la candidature du Vietnam à tous les mécanismes et organisations multilatéraux, régionaux et internationaux.

Les deux parties se sont également engagées à continuer de soutenir la position de principe de l'ASEAN sur la question de Mer Orientale ainsi que les efforts visant à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime ; à résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) ; à mettre sérieusement et pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ; à créer un environnement favorable aux négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC).

A cette occasion, Jose Ramos-Horta a exprimé son souhait d’accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh en visite au Timor Leste. L’invitation a été acceptée. - VNA/VI