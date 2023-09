La visite au Brésil du PM vietnamien constitue une avancée importante dans les relations bilatérales

Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 8 mai 1989, les relations entre le Vietnam et le Brésil n'ont cessé de se développer de manière positive, construisant une confiance politique mutuelle et une compréhension mutuelle, a souligné l'auteur Ricky Lau dans son article publié le 22 septembre sur le site reporteasia.com.

L'article 'Vietnam-Brésil : 34 ans de coopération et un avenir prometteur", publié le 22 septembre sur le site reporteasia.com.

Les deux pays maintiennent toujours les échanges de haut niveau. Lors des rencontres, les dirigeants des deux pays ont tous affirmé leur engagement à renforcer davantage les relations bilatérales.



Les relations entre les deux organes législatifs et les groupes parlementaires d'amitié des deux pays ont également connu un développement croissant, contribuant à élargir la coopération bilatérale par le biais de la signature et de la mise en œuvre de 16 accords de coopération dans divers domaines tels que la science et la technologie, le transport maritime, l'aviation civile, l'agriculture, la santé, le commerce, le tourisme, la diplomatie, les échanges et la coopération culturelle entre les deux régions.

Les deux pays ont établi un mécanisme de commission mixte et ont mené des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, favorisant ainsi la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel.

Le Vietnam et le Brésil maintiennent une étroite coordination au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies (ONU) et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Vietnam soutient pleinement la candidature du Brésil au poste de membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et le Brésil soutient le Vietnam en tant que membre non permanent de cet organe pour le mandat 2020-2021.

Le Vietnam est le principal partenaire commercial du Brésil en Asie du Sud-Est et le Brésil est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. En 2022, le commerce bilatéral a atteint un record de 6,78 milliards de dollars américains, dont 4,55 milliards de dollars des exportations brésiliennes. Les échanges en matière de culture et d'éducation ne cessent d'être renforcés.

La visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Brésil en septembre, à l'invitation du président Lula da Silva, intervient au moment où les deux pays s'orientent vers la célébration du 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2024. Cette visite devrait ouvrir un nouveau chapitre prometteur dans les relations bilatérales, selon l'article.



Par ailleurs, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil sera une occasion de renouveler les relations stratégiques et de promouvoir la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines, a déclaré le Dr. Ruvislei Gonzalez Saez, chercheur principal au Centre de recherche de politique internationale de Cuba, coordinateur national de l'Association latino-américaine pour les études asiatiques et africaines, lors d'une interview avec l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en marge de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil du 23 au 26 septembre.



Selon lui, le Brésil et le Vietnam sont respectivement le premier et le deuxième exportateur de café au monde. Les deux pays sont des concurrents dans ce domaine, mais se complètent également dans d'autres domaines.

D'autre part, le Vietnam commence à renforcer ses investissements à l'étranger, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie renouvelable, ce qui pourrait être une opportunité pour des entreprises vietnamiennes telles que VINFAST de pénétrer le marché brésilien.



Le Dr González Saez a estimé que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil serait une étape importante dans les relations bilatérales.