La visite à Cuba du président de l’ANV se termine sur une très bonne note

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê et le président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba (ANPP) Esteban Lazo Hernández ont assisté samedi 22 avril à Santiago de Cuba à un spectacle musical spécial commémorant le 60e anniversaire de la fondation du Comité cubain de solidarité avec le Sud-Vietnam et le 50e anniversaire de la visite de Fidel Castro Ruz au Vietnam et dans la zone libérée de Quang Tri.

Photo: VNA

Le président de l’Institut cubain d’amitié avec les peuples (ICAP), Fernando Gonzalez Llort, également membre de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, a souligné en ouverture que la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud-Vietnam, désormais connue sous le nom d’Association d’amitié Cuba-Vietnam (CVFA), a été initiée par le commandant en chef Fidel Castro Ruz.

Il a déclaré que le comité avait organisé diverses activités pour montrer sa solidarité avec le Vietnam, notamment le lancement d’un mouvement de masse pour répandre la solidarité avec le Vietnam dans tout le pays et dans le monde lors de forums internationaux tels que les Nations unies, le Mouvement des non-alignés et d’autres.

Le vice-président de l’ANV, Trân Quang Phuong, a pour sa part affirmé que Cuba a toujours été un ami et un frère sincère et fiable qui soutient sans réserve le Vietnam, en particulier pendant la période la plus difficile pour la révolution vietnamienne.

Le Vietnam fera de son mieux pour préserver, protéger, nourrir et transmettre l’amitié spéciale, profonde et loyale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et cubains aux générations futures, a-t-il déclaré.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, le plus haut législateur vietnamien a remis l’Ordre de l’amitié de l’État vietnamien à l’ICAP, à la CVFA et au président de l’ICAP Fernando Gonzalez Llort. Il a également décerné la Médaille de l’amitié au vice-président de la CVFA, Ruvislei González Saez.

L’événement était la dernière activité de la visite à Cuba du président de l’ANV et de son entourage avant leur départ pour une visite officielle en Argentine.