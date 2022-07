La ville sud-africaine de Durban prête à promouvoir le commerce avec le Vietnam

Une mission de l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, dirigée par Pham Thanh Hai, premier secrétaire en charge du Bureau du commerce du Vietnam, a effectué un visite de travail du 10 au 13 juillet à la ville sud-africaine Durban.

Elle a tenu des séances de travail avec des responsables de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Durban et de la chaîne de supermarchés SPAR, dans le but de promouvoir le potentiel du marché et les opportunités de coopération commerciale entre les entreprises des deux pays.

Lors d'une séance de travail avec la mission vietnamienne, Palesa Phili, directrice générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Durban, a déclaré qu'elle était prête à servir de passerelle ainsi qu'à coordonner avec le Bureau du commerce du Vietnam et l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud pour promouvoir la connexion entre les entreprises des deux pays.

Bureau du centre de distribution du groupe SPAR à Durban. Photo: VNA

Avec une population de plus de 3 millions d'habitants, la ville de Durban est connue comme l'une des principales attractions touristiques du pays et de la région. Durban abrite également le plus grand port à conteneurs d'Afrique du Sud.

Lors d'une réunion avec des représentants de la chaîne de supermarchés SPAR, le diplomate vietnamien a présenté un certain nombre de produits vietnamiens pouvant répondre aux exigences de la province du KwaZulu-Natal et de l'Afrique du Sud.

Un représentant de la chaîne de supermarchés a déclaré qu'il était disposé à travailler directement avec les fabricants et fournisseurs vietnamiens sur la possibilité d'importer des produits vietnamiens. -VNA/VI