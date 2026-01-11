La ville de Hue achève la "Campagne Quang Trung" de reconstruction de logements avant l’échéance

Le 10 janvier, le Comité populaire de la ville de Huê (Centre) a inauguré et remis les dernières maisons reconstruites et réparées dans le cadre de la "Campagne Quang Trung", destinée aux familles touchées par les catastrophes naturelles dans la commune de Khe Tre. Photo: VNA

Le 10 janvier, le Comité populaire de la ville de Huê (Centre) a inauguré et remis les dernières maisons reconstruites et réparées dans le cadre de la "Campagne Quang Trung", destinée aux familles touchées par les catastrophes naturelles dans la commune de Khe Tre.

Le vice-président du Comité populaire de Huê, Hoang Hai Minh, a salué l’efficacité et la coopération des forces de police, de l’armée, des autorités locales et des organisations communautaires, ainsi que le soutien des entreprises et des donateurs. Il a encouragé les familles bénéficiaires à poursuivre leurs efforts vers l’autonomie et à améliorer progressivement leur niveau de vie.



Après plus d’un mois de travaux menés dans des conditions météorologiques difficiles, la ville a réparé 40 maisons endommagées et construit cinq nouvelles habitations, achevant la campagne cinq jours avant la date limite fixée par le Premier ministre, à l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Les travaux de construction respectent les normes techniques et de sécurité, répondent aux besoins durables des habitants et renforcent la protection contre l’érosion et les inondations. La campagne a contribué à renforcer la confiance des habitants envers le Parti et l’État, à promouvoir la solidarité communautaire et s’est accompagnée de la remise de cadeaux aux familles bénéficiaires par les autorités locales et les forces de sécurité.-VNA/VI