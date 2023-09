La ville de Hanoi remporte trois catégories des World Travel Awards 2023

La ville de Hanoi s’est vu décerner trois prix des World Travel Awards 2023 lors d’une cérémonie de gala des World Travel Awards Asie et Océanie 2023 orgnisée mercredi 6 septembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Des représentants du secteur touristique de Hanoi lors de la cérémonie de gala des World Travel Awards Asie et Océanie 2023, à Hô Chi Minh-Ville, le 6 septembre. Photo : VGP

Hanoi a été nommée "Asia’s Leading City Destination 2023" (Meilleure ville de destination d’Asie 2023), "Asia’s Leading City Break Destination 2023" (Meilleure destination pour un city-break d’Asie) et "Asia’s Leading City Tourist Board" (Meilleur office de tourisme urbain d’Asie).

C’est la première année que le Département du tourisme de Hanoi est nominé et a remporté le titre de Meilleur office de tourisme urbain d’Asie.

Il s’agit de catégories importantes des WTA Awards, qui se concentrent sur l’évaluation des critères liés à l’attrait des activités à court terme telles que le tourisme nocturne et le tourisme culinaire, tout en explorant les expériences urbaines pour les villes de la région Asie-Pacifique.

Les WTA ont été lancés en 1993 pour reconnaître l’excellence dans l’industrie du voyage et du tourisme. Annoncés comme "l’équivalent des Oscars dans l’industrie du voyage" par le Wall Street Journal, les prix sont basés sur les votes du public et des professionnels du voyage du monde entier.

Le fait que Hanoi a été désigné vainqueur des trois catégories lors de la cérémonie est significatif pour l’industrie touristique de la capitale. Cela s’est produit à un moment où le marché international se remet d’une longue pandémie de Covid-19.

Cette année, la ville, ses destinations et ses hôtels ont jusqu’à présent obtenu plus de 20 distinctions et récompenses internationales de la part de diverses organisations touristiques et médias internationaux.