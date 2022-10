La ville de Ha Tiên, un site touristique attrayant

Ha Tien fait d'ailleurs de son mieux pour faire du tourisme un pilier de son économie. Ha Tiên est centre socioéconomique et culturel de la province de Kiên Giang et même de tout le delta du Mékong. Elle sert de porte commerciale avec le Cambodge via le poste-frontière international de Ha Tiên, et le poste-frontière national de Giang Thanh, et est reliée avec la Thaïlande et les pays d’Asie du Sud-Est via la route transasiatique.

Ha Tiên est réputée pour ses sites touristiques célèbres tels que la grotte Thach Dong, Da Dung, le tombeau Mac Cuu, la montagne Den, le marais Dông Ho, la mer Mui Nai et ses fêtes imprégnées des cultures vietnamienne, chinoise et khmère, qui font de Ha Tiên un ville culturelle et touristique attrayante.

La belle et paisible ville de Ha Tiên au bord du marais Dông Hô. Photo d’archives

Illuminé la nuit, le pont To Châu enjambe le marais Dông Hô. Photo : Dang Kim Phuong

Un navire à grande vitesse transporte des touristes visiter la mer et les îles de Ha Tiên. Photo : Dang Kim Phuong

La pagoda Phât Da, située au pied de la célèbre montagne de Binh San à Ha Tiên. Photo : Dang Kim Phuong

Temple dédié à Mac Mi Cô, femme qui fait l'objet d'un culte par les habitants de Ha Tiên, qui a de la compassion pour eux et est prête à les aider. Photo : Dang Kim Phuong

Le site de Thach Dong est lié à la légende de Thạch Sanh. Photo : Dang Kim Phuong Ha Tiên conjugue ses efforts pour devenir une ville urbaine frontalière en suivant le modèle de ville culturelle, touristique, écologique, une ville de développement durable à la frontière sud-ouest du pays.

Pour cela, la ville a élaboré un plan de développement socio-économique jusqu’en 2030 en conformité avec la planification de développement socio-économique du delta du Mékong, avec celle de la zone économique clé du delta du Mékong, avec la Planification réajustée de développement socio-économique de Kiên Giang. En outre, Ha Tiên appelle tous les composants économiques à investir dans les loisirs, à concevoir des circuits touristiques dans et hors de la province, en coopération avec des partenaires du Cambodge./.