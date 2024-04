La ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre), figure dans le top 9 des destinations nature d’Asie, publié en mars dernier par Agoda, l'une des plateformes de voyages numériques les plus dynamiques au monde.

En écho à la Journée de la langue vietnamienne 2024 au Japon, le consulat général du Vietnam à Fukuoka a organisé, le 13 avril, la cérémonie de lancement de la Journée de la langue vietnamienne et du concours de recherche d'ambassadeurs vietnamiens à l'étranger 2024 dans la région sud du Japon.

S'exprimant lors de la cérémonie, la consule générale du Vietnam à Fukuoka Vu Chi Mai a souligné qu'il s'agissait d'une des tâches politiques centrales de son consulat, avec l'objectif de mettre en œuvre la Résolution n° 36 NQ/TW du 26 mars 2004 du Politburo sur les Vietnamiens à l'étranger et le projet « Honorer la Journée de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l'étranger au cours de la période 2023-2030 » approuvé par le Premier ministre. Il 'agit également de l'une des activités qui ont une signification très concrète pour la communauté vietnamienne du sud du Japon.

Il est prévu qu'en 2024, le consulat général du Vietnam à Fukuoka se coordonnera étroitement avec les associations pour continuer à ouvrir des cours de la langue vietnamienne, des cours de formations pour les enseignants non professionnels de langue vietnamienne ; construire des bibliothèques vietnamiennes dans des localités du sud du Japon ; promouvoir le travail d'information et de propagande sous diverses formes autour du projet « Honorer la Journée de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l'étranger » ainsi que les activités d'enseignement et d'apprentissage de la langue vietnamienne ; déployer efficacement le concours de recherche d'ambassadeurs vietnamiens à l'étranger, a fait savoir Vu Chi Mai.

De son côté, Nguyên Manh Dông, chef adjoint du Comité d'État chargé des affaires des Vietnamiens à l'étranger, a hautement apprécié l'initiative du consulat général et de la communauté vietnamienne du sud du Japon dans l'organisation de nombreuses activités culturelles significatives pour aider les amis japonais et la communauté internationale au Japon à mieux comprendre la culture vietnamienne.

Il a également exprimé l'espoir que la cérémonie de lancement aurait un écho au sein de la communauté vietnamienne de la région sud du Japon, contribuant ainsi à diffuser de nombreuses activités de celle-ci.

Lors de la cérémonie de lancement, le consulat général du Vietnam à Fukuoka et des associations ont convenu de créer un comité de coordination pour le programme d'enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes destiné aux enfants des plus de 110.000 Vietnamiens vivant dans les provinces de Kyushu, d'Okinawa et du centre-sud du Japon.

Il est prévu que la première activité aura lieu en mai avec des cours de formation destinés aux enseignants non professionnels et aux parents sur les méthodes d'enseignement du vietnamien aux enfants. -VNA/VI