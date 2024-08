La ville d'Ha Long construit une société numérique et développe des citoyens numériques

Ces derniers temps, la ville d'Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), a concentré ses ressources et ses efforts sur la transformation numérique afin d’édifier une société numérique et de développer des citoyens numériques.

De nombreuses solutions concernant les services publics et les infrastructures ont été lancées et mises en œuvre progressivement.

La ville d'Ha Long vise à assurer que les habitants locaux ont un accès de plus en plus rapide à l'information et une meilleure qualité de vie. La transformation numérique contribue à combler les écarts géographiques, en offrant aux gens des chances égales d'accéder aux services, à la formation et aux connaissances, et à réduire les écarts de développement et les inégalités.

Sur cette base, la ville se concentre sur la construction d’infrastructures numériques, d’infrastructures essentielles pour une société numérique, en investissant notamment dans les infrastructures techniques dans les communes montagneuses.

À ce jour, Ha Long est la première unité de la province à réussir à déployer à titre expérimental la 5G avec deux stations BTS. Le taux de villages et quartiers couverts par les réseaux mobiles 4G ou supérieur atteint 99,17%. Plus de 99,98% des habitants disposent d’une couverture de réseau mobile 4G ou supérieur. Le taux de foyers disposant d'un accès Internet haut débit par fibre optique atteint 93,8%....

En outre, la ville a amélioré son portail d'information électronique pour fournir des informations sur les politiques et les procédures administratives aux habitants, les aidant à accéder facilement et rapidement aux informations.

Actuellement, le taux de traitement des services publics en ligne atteint plus de 99%. Depuis le 1er juin 2023, Ha Long est la première unité de la province de Quang Ninh à piloter l’envoi des avis de taxe foncière en ligne et le paiement de cette taxe via le Portail national de la fonction publique.

En ce qui concerne la santé et l'éducation, la ville s'efforce également de promouvoir l'application des technologies de l'information. Pour l’assurance maladie par exemple, tous les établissements d'examens et de traitement médicaux ont autorité l’utilisation des cartes d'identité à puce ou des comptes d'identification électronique VNeID (niveau 2) pour remplacer les cartes d'assurance maladie. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, des étapes ont été effectuées dans le cyberespace dans le processus d’organisation du baccalauréat de l’année scolaire 2023-2024.

A l’heure actuelle, près de 3.000 signatures numériques gratuites ont été émises au service du traitement de procédures administratives. Le taux d'adultes utilisant des plateformes de conseils médicaux à distance atteint 62,5%. Plus de de 93% des personnes disposent de carnets d’assurance maladie électroniques et le nombre de ceux possédant un smartphone atteint désormais plus de 96%.

De nombreux établissements commerciaux acceptent le paiement électronique. Même aux marchés traditionnels, le taux de personnes effectuant des paiements sans numéraires augmente également.Plusieurs applications ont également été lancées dans des domaines importants tels que la santé, l’éducation, afin de contribuer à développer des citoyens numériques.

A ce jour, la ville a mis en place 17.746 points de paiement sans numéraires. Quatre marchés, que sont Ha Long I, Ha Long II, Côt 3, Tuân Châu, collecte des frais de services du marché et paie les salaires des fonctionnaires et employés en ligne. -VNA/VI