La Vietnamienne Vu Phuong Thanh remporte le Swissultra 2022

La Vietnamienne Vu Phuong Thanh, surnommée "La rose du désert" pour sa conquête des ultra-trails des déserts, a remporté dimanche 28 août le Swissultra 2022, en Suisse, après 14 jours de compétition qui éprouvaient durement ses facultés physiques et mentales.

L’ultra-triathlète, âgée de 32 ans, a enchaîné dix triathlons longue distance ou Ironman (au total 38 km de natation, 1.800 km à vélo et 422 km de course) en 328 heures 27 minutes 55 secondes, releguant sa dauphine à environ 11 heures.

Vu Phuong Thanh célèbre sa victoire avec le drapeau national du Vietnam après avoir terminé premier au SwissUltra 2022, le 28 août. Photo: SwissUltra



La représentante vietnamienne a terminé l’épreuve de natation en 22 heures 14 minutes 17 secondes, celle de course en 124 heures 50 minutes 25 secondes et deux courses cyclistes en 1 heure 51 minutes 24 secondes et 179 heures 31 minutes 49 secondes.

En 2016, elle a été la première Asiatique à avoir réussi des ultra-trails à travers quatre déserts parmi les plus rigoureux du monde sur 1.000 km : Namib en Namibie en mai, Gobi en Chine en juin, Atacama au Chili en octobre et Antarctique en novembre.