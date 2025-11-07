La Vietnamienne Trinh My Anh est Miss Terre – Eau 2025

Les quatre finalistes de Miss Terre 2025, avec la Vietnamienne Trinh My Anh, élue Miss Terre - Eau. Photos fournies par les organisateurs

La représentante vietnamienne Trinh My Anh a été couronnée Miss Terre – Eau lors du concours Miss Terre 2025, qui s’est tenu le 5 novembre à The Cove, Okada Manila, aux Philippines.



L’édition Miss Terre 2025 – Lueur d’espoir – célèbre 25 ans d’engagement des femmes pour la protection de la nature.



Natalie Puskinova, étudiante tchèque de 21 ans en marketing et relations publiques, a été couronnée Miss Terre 2025. Elle a remporté le titre prestigieux de ce concours international dédié à la sensibilisation au changement climatique, sous le thème « Beautés pour la cause ».



Aux côtés de Natalie Puskinova et Trinh My Anh au sein de la cour des éléments, étaient Miss Terre - Air 2025 – Sóldís Ívarsdóttir (Islande) et Miss Terre – Feu 2025 – Waree Ngamkham (Thaïlande).



Chacune de ces femmes a impressionné le jury par son engagement, son intelligence et son assurance, formant un quatuor exceptionnel qui incarne à merveille la mission environnementale de Miss Terre.



Sous les acclamations et une pluie de confettis, les quatre finalistes ont brillé parmi près de 80 candidates venues du monde entier, perpétuant ainsi la tradition du concours comme l’une des compétitions internationales les plus prestigieuses des Philippines.



L’événement a été diffusé en direct dans le monde entier sur Facebook et YouTube, attirant des milliers de fans venus célébrer la beauté et la protection de l’environnement.

Trinh My Anh lors de la séance de questions-réponses. Elle espère que les gens s'uniront pour construire un monde vert, propre et durable.

« Quand mon nom a été annoncé comme Miss Terre - Eau 2025, j’étais fière de représenter la beauté vietnamienne sur la scène internationale. C’était aussi un moment très émouvant après un long parcours d’efforts, de dévouement et de promotion du message écologique à travers le monde », a déclaré Trinh My Anh.



« J’ai pleuré, tellement j’étais honorée. Ma vie, empreinte de passion, de foi et d’amour pour la Terre Mère, a été reconnue», a-t-elle partagé.



Avant la finale, Trinh My Anh était pressentie par de nombreux sites de beauté internationaux pour figurer parmi les favorites de Miss Terre 2025.



Elle a également été remarquée pour sa silhouette remarquable, sa grande taille et son assurance. Sa prestation convaincante, son aisance relationnelle, son énergie positive et sa gentillesse lui ont permis de se hisser successivement dans le Top 25, le Top 12, le Top 8 et enfin le Top 4.



Née en 2003 à Hanoi, Trinh My Anh, qui mesure 1,75 m, est la troisième dauphine de Miss Terre Vietnam 2025.



Actuellement étudiante à l’Université Thuong mai (TMU), elle participe au concours Miss Terre 2025 avec l’ambition de promouvoir la protection de l’environnement. Elle souhaite sensibiliser le public, par sa voix, ses actions et ses convictions, et encourager les efforts collectifs pour un monde plus vert, plus propre et plus durable.



Le concours Miss Earth a été créé en 2001 par Carousel Productions (Philippines).



Le Vietnam a fait sa première apparition en 2016 avec Nguyên Thi Lê Nam Em, qui a atteint le Top 8, suivie un an plus tard par Lê Thi Hà Thu, qui s’est hissée dans le Top 16. En 2018, Nguyên Phuong Khanh a été couronnée Miss Terre, signant ainsi le meilleur résultat du pays à ce jour. — VNA/VI