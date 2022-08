La Vietnamienne Huynh Nhu présente dans le poster de la Coupe du monde féminine 2023

L’attaquante Huynh Nhu, capitaine de l’équipe nationale féminine du Vietnam est honorée d'être l'une des nombreuses joueuses exceptionnelles présentées sur le poster pour présenter la finale de la Coupe du monde féminine 2023.

La Fédération internationale des associations de football (FIFA) a lancé ce poster dans la soirée du 2 août sur sa page Facebook officielle. Dans ce poster, Huynh Nhu porte le maillot rouge (N°9).

Huynh Nhu présente dans le poster pour présenter la finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Ceci est décrit comme une reconnaissance de la toute première qualification de l'équipe vietnamienne en finale d'une Coupe du Monde féminine de la FIFA .

Le tournoi se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023 avec la participation de 22 équipes nationales.

Née en 1991 dans la province de Tra Vinh (Sud), Huynh Nhu fait partie de rares joueuses à avoir les cheveux longs et une queue de cheval, aux côtés de l’attaquante Thanh Nha et du millieu de terrain Thùy Trang. Les footballeuses ont souvent tendance à se couper les cheveux aux épaules ou à les garder plus courts, afin d’éviter la chaleur et l’enchevêtrement lorsqu’elles sont sur la pelouse. Mais la queue de cheval est associée à Huynh Nhu depuis qu’elle a commencé au football, il y a plus de 25 ans.

Elle est devenue la star de l’équipe de Hô Chi Minh-Ville, puis de la sélection nationale. Elle a notamment conduit cette dernière à deux médailles d’or aux SEA Games 29 et 30, disputés respectivement en 2017 au Myanmar et en 2019 aux Philippines.

À titre individuel, Huynh Nhu a été élue quatre fois "Ballon d’Or féminin du Vietnam", la première en 2016 puis trois reprises consécutives de 2019 à 2021.

En 2022, pour la première fois, l’équipe féminine de football du Vietnam s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en juillet et août en Australie et en Nouvelle-Zélande. En mai, elle a défendu sa médaille d’or aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) tenus dans 11 villes et provinces au Nord du Vietnam.

Ces beaux résultats sont notamment liés aux efforts inlassables et à la forte détermination de toute l’équipe bien sûr, dont surtout de la capitaine Huynh Nhu.

La Confédération asiatique de football (AFC) l’a décrite comme l’une des footballeuses les plus prolifiques du Vietnam.

Pendant 11 ans sous le maillot de la sélection nationale, Huynh Nhu a marqué 50 buts (sur 56 matchs), ce qui en fait la meilleure buteuse en activité. Elle évolue bien non seulement au poste d’attaquant mais aussi de milieu de terrain lorsque l’équipe a besoin de défendre davantage.