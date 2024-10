La Vietnamienne Dô Hà Trang sacrée quatrième dauphine de Miss Globe 2024

La belle Vietnamienne Dô Hà Trang a été couronnée quatrième dauphine de Miss Globe 2024 qui s’est terminée 15 octobre en Albanie.



La représentante vietnamienne a été élue lauréate du prix du public et a automatiquement obtenu une place en demi-finale. Elle a ensuite continué à entrer dans le Top 5 et a concouru dans l’épreuve de questions-réponses aux côtés de représentants d’Allemagne, de Thaïlande, de Colombie et des Philippines.



Dô Hà Trang, 25 ans, mesure 1,68 mètre et fait 80 de tour de poitrine, 60 de tour de taille et 90 de tour de hanches. Elle s’est vu attribuer le tire de première dauphine du concours Miss Tourism Vietnam Global 2024 lors de la finale du 21 septembre au soir.



La belle a remporté le titre le plus prestigieux du concours de beauté Ao Dai du Vietnam 2023. Elle a également été finaliste du concours de beauté de la mode du Vietnam 2018.



Dô Hà Trang. Photo: Comité d'organisation



Miss Globe est l’un des plus anciens concours de beauté internationaux au monde, se classant au septième rang des plus grands concours de beauté de la planète. Le concours a lieu chaque année depuis 1925. Il met non seulement l’accent sur la beauté des candidates, mais souligne également le rôle des femmes dans la société d’aujourd’hui.



Le concours Miss Globe 2024 qui a mis aux prises les candidates de plus de 50 pays et territoires du monde entier, s’est déroulé du 30 septembre au 15 octobre en Albanie.



Miss Colombie Diana Moreno a été couronnée Miss Globe 2024 au terme de rites fastueux en Albanie. Prada Dilhokanansakul, de Thaïlande, qui a également remporté le titre de Miss Talent, a pour sa part été élue première dauphine, Binibining Pilipinas Globe Jasmin Bungay des Philippines, deuxième dauphine, et Andromeda Schuster d’Allemagne, troisième dauphine.



La soirée de couronnement de Miss Globe 2024 a été retransmise en direct à un public mondial, depuis la ville de Tirana, via la chaîne de l'association Deliart sur YouTube. – VNA/VI