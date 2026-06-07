Selon les informations communiquées par l’équipe nationale vietnamienne de canoë-kayak, Diêp Thi Huong (club des Sports de la Police populaire) s’est illustrée de manière éclatante lors des Championnats d’Asie juniors et U23 de canoë-kayak 2026, disputés au Kazakhstan du 4 au 7 juin, en remportant trois médailles d’or.

La Vietnamienne Diêp Thi Huong remporte trois titres asiatiques en canoë-kayak. Photo: tdtt.gov.vn

L’athlète vietnamienne s’est imposée dans les épreuves de canoë monoplace (C1) sur les distances de 200 mètres, 500 mètres et 1.000 mètres. Les titres obtenus sur 200 mètres et 500 mètres revêtent une importance particulière puisqu’ils lui ont permis de conserver les couronnes continentales remportées lors de l’édition 2025, confirmant ainsi sa régularité et son haut niveau de performance sur la scène asiatique.

La compétition a réuni près de 350 sportifs issus de 17 pays et territoires, engagés dans les épreuves de kayak et de canoë réservées aux catégories juniors et U23. Le Vietnam y participait avec une délégation composée principalement de jeunes athlètes, avec pour objectif d’obtenir des résultats significatifs et de consolider sa position au niveau régional et continental.

Au sein de la sélection vietnamienne, Diêp Thi Huong a une nouvelle fois confirmé son rôle de locomotive. Avant son déplacement au Kazakhstan, la jeune sportive originaire de Phu Tho, avait déjà accumulé plusieurs succès majeurs dans les compétitions internationales.

Lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), elle avait remporté quatre médailles d’or et une médaille de bronze. Parmi ces titres figurait notamment la victoire dans l’épreuve féminine de C2 sur 500 mètres, obtenue aux côtés de sa coéquipière Nguyên Thi Huong.

En 2024, Diêp Thi Huong était également entrée dans l’histoire du canoë-kayak vietnamien en remportant la médaille d’or du C1 féminin sur 500 mètres lors des Championnats d’Asie organisés au Japon. Ce succès constituait alors la première médaille d’or obtenue par le Vietnam dans une édition officielle des Championnats d’Asie de canoë-kayak, marquant une étape importante dans le développement de cette discipline.

Les trois médailles d’or remportées au Kazakhstan viennent enrichir un palmarès déjà remarquable et témoignent du potentiel croissant de la nouvelle génération de sportifs vietnamiens, capable de rivaliser avec les meilleures nations asiatiques dans cette discipline. -VNA/VI