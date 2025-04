La victoire du 30 avril, un triomphe de la culture et de l'histoire millénaire du Vietnam, selon un chercheur cubain

La victoire du 30 avril 1975 a marqué un chapitre glorieux de l'histoire de la lutte pour construire et défendre un Vietnam unifié, a déclaré le docteur Ruvislei González Sáez, chercheur principal au Centre cubain d'études de politique internationale (CIPI), lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Il a qualifié la victoire du 30 avril de "triomphe de la culture, de la tradition et de l'histoire millénaire du Vietnam dans sa lutte pour la défense de la patrie".

Grâce à cette victoire, le pays bénéficie aujourd'hui de la paix, de la stabilité et d'un développement remarquable. Le Vietnam est devenu l'une des économies les plus dynamiques du monde, ayant atteint la majorité des Objectifs du Millénaire pour le développement.

Au cours des cinq dernières décennies, le processus de Renouveau (Doi Moi) a permis au Vietnam de sortir du sous-développement pour devenir un pays à revenu intermédiaire, avec une croissance annuelle moyenne de 7 %.

Cette victoire historique a également offert une leçon précieuse : l'importance de la grande union nationale sous la direction éclairée du Parti communiste, fondée sur une politique indépendante, juste et créative.

Elle a jeté les bases du développement et de la transformation économiques et sociales ultérieures, affirmant l'indépendance, la souveraineté nationale et ouvrant la voie vers le socialisme. -VNA/VI