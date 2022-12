La victoire de "Hanoi - Diên Biên Phu dans les airs", une épopée immortelle

Cinquante ans après la victoire de "Hanoi - Diên Biên Phu dans les airs", Hanoi a solennellement commémoré lundi 26 décembre la bataille historique comparée à celle de Diên Biên Phu transposée dans les airs contre le raid aérien stratégique américain contre le Nord du Vietnam à la fin de 1972.

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Dinh Tiên Dung lors de l'événement, à Hanoi, le 26 décembre. Photo: VNA

Avec cette victoire entrée dans l’histoire, Hanoi a poursuivi la tradition héroïque, cultivé la magnanimité de Thang Long-Dông Dô et fait briller les valeurs civilisées et culturelles de la nation, a déclaré le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Dinh Tiên Dung, lors de la cérémonie commémorative organisé par la ville de Hanoi et le ministère de la Défense.



Le membre du Bureau politique et membre du Secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong, le secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense Phan Van Giang, le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti ont participé à cet événement.



Du 18 au 29 décembre 1972, la Force aérienne des États-Unis a mené l’opération "Linebacker II", utilisant les bombardiers stratégiques B52 dans le but de ramener le Nord du Vietnam à l’âge de pierre.



À la fin de l’opération, elle avait effectué 663 sorties de bombardiers B-52 et 3.920 sorties d’avions tactiques, largué plus de 100.000 tonnes de munitions sur Hanoi, Hai Phong et certains villes et cités municipales dans le Nord.



Rien qu’à Hanoi, la Force aérienne des États-Unis a mobilisé 441 sorties de bombardiers B-52 et un grand nombre d’avions tactiques, déversant des milliers de tonnes de bombes sur ses rues, aéroports, gares, hôpitaux et écoles.



Mais à la violence et à la barbarie de la machine de guerre américaine répondent la volonté et l’union de tout le peuple dans le combat. 81 avions américains ont été abattus dont 34 B52, des centaines de pilotes américains anéantis ou capturés vivants.