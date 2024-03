La victoire de Diên Biên Phu célébrée en peinture

Une collection de peintures a été publiée par le Département de la culture de base relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour marquer le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, qui aura lieu le 7 mai.

La collection de peintures marque le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu Photo : Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme

La collection présente 70 tableaux sélectionnés parmi plus de 500 œuvres de près de 300 auteurs ayant participé à un concours de peinture du 26 octobre 2023.



Elle vise à vulgariser auprès du public la grande signification de la victoire de Diên Biên Phu en particulier et la guerre de résistance contre le colonialisme français. Elle honore également le leadership clairvoyant et créatif ainsi que les lignes politiques, militaires et diplomatiques du Parti, qui ont contribué à cette victoire.



Ces peintures sont censées diffuser et éduquer le patriotisme, l’héroïsme révolutionnaire et l’esprit de grande solidarité nationale. Elles honorent également les forces armées et des personnes de tous horizons pour leurs grandes contributions.



Durant 55 jours et nuits de combats acharnés, du 13 mars au 7 mai 1954, la campagne de Diên Biên Phu s’est clôturée par la victoire totale de l’armée vietnamienne. Deux mois plus tard, le 21 juillet 1954, s’en est suivie la signature des Accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.



De 1954 à 1975, le pays a été divisé en deux. Sous la direction du Parti, le Nord s’est en même temps évertué à construire le socialisme et s’est donné de la peine pour remplir son devoir de l’arrière-plan pour le grand front. Le peuple du Sud a continué sa lutte acharnée pour l’indépendance de la nation et la réunification du pays.



Avec l’esprit "Plutôt tout sacrifier que de perdre notre pays, jamais être esclaves" et "Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté" ; sur la base de la ligne directrice juste et créative du Parti, avec la force conjuguée de tout le peuple, l’armée et le peuple ont successivement vaincu toutes les stratégies de guerre des impérialistes américaines, libéré entièrement le Sud, réunifié le pays le 30 avril 1975. – VNA/VI