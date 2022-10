La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan termine son voyage au Kazakhstan

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et une délégation du Vietnam ont quitté le 14 octobre le Kazakhstan, terminant leur voyage au Kazakhstan pour assister au 6e Sommet de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA6) à Astana et aux activités bilatérales dans le pays.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le Premier ministre du Kazakhstan, Alikhan Smailov. Photo : VNA



Plus tôt dans la journée, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré le Premier ministre du Kazakhstan, Alikhan Smailov, qui a déclaré que le Kazakhstan souhaitait promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, contribuant à consolider la confiance et le respect mutuels.



Il a également remercié le Vietnam pour sa participation et ses contributions au succès de la CICA6.



Pour sa part, Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle avec le Kazakhstan, soulignant les développements positifs des relations politiques et diplomatiques bilatérales au cours des dernières années.



Elle a suggéré aux deux parties d'intensifier les échanges de délégations et de poursuivre leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, en particulier les Nations Unies et la CICA.



L'hôte et l'invité ont noté avec plaisir les progrès de la coopération économique et commerciale entre les deux pays, en particulier depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne en 2016.



Ils ont convenu de revoir et de mettre à jour les accords bilatéraux signés, de négocier et de modifier prochainement certains contenus de l'accorde de libre-échange susmentionné afin de faciliter davantage le commerce et l'investissement, et de promouvoir la coopération dans le domaine de l'agriculture.



Tous deux ont exprimé leur conviction que l'ouverture de vols directs entre les deux pays contribuera à renforcer la coopération dans des domaines potentiels, notamment la logistique, le tourisme et l'éducation et la formation.



Le Premier ministre Alikhan Smailov a également suggéré une connectivité ferroviaire et maritime entre les deux pays, faisant du Kazakhstan un entrepôt pour les marchandises vietnamiennes vers l'Europe.



A cette occasion, Vo Thi Anh Xuan a transmis les souhaits, les salutations et l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh à son homologue kazakh de se rendre au Vietnam au moment opportun.