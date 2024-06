La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan se rend à Ba Ria-Vung Tau

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rendu visite le 13 juin au Centre provincial pour les affaires sociales et le patronage des enfants et au Commandement des gardes-frontières du poste frontalier maritime de Ba Ria-Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

La dirigeante a offert des cadeaux aux enfants, cadres et employés du Centre provincial pour les affaires sociales et le patronage des enfants, qui est chargé de recevoir, gérer, soigner des orphelins, enfants abandonnés sans soutien ou handicapés..., et leur donner des formations culturelles et professionnelles. Ce centre, qui compte deux établissements dans les villes de Vung Tau et de Ba Ria, s’occupe actuellement de 88 personnes.

Lors de sa séance de travail avec le Commandement des gardes-frontières du poste frontalier maritime de Ba Ria-Vung Tau, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a demandé à ses membres de bien mener leurs tâches en matière de garantie de la sécurité et de l’ordre social...

Les gardes-frontières du poste frontalier maritime de Ba Ria-Vung Tau ont pour mission de gérer 61 quais appartenant à deux postes frontaliers maritimes (Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai), 10 ports d'exportation de pétrole sans quai offshore, 83 positions d'ancrage. -VNA/VI