La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s'exprime au 19e Sommet du Mouvement des non-alignés

La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, a prononcé le 20 janvier un discours important lors de la séance plénière du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda.

Photo: VNA

Dans son discours, elle s’est déclarée convaincue qu'avec 120 pays membres, représentant près de 60 % de la population mondiale et environ 20 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, le Mouvement des non-alignés continuerait à être une voix de premier plan, promouvant l’unité dans un monde divisé.

Pour continuer à promouvoir le rôle du Mouvement des non-alignés, la dirigeante a souligné que les pays membres devraient parler d'une seule voix pour résoudre les défis mondiaux et s'opposer aux actions allant à l'encontre des principes de paix et d'indépendance.

Elle a souligné que le Mouvement devrait faire preuve de solidarité avec le peuple palestinien et appeler à la levée des mesures et de l’embargo unilatéraux contre Cuba et d’autres pays membres. En outre, elle a appelé le Mouvement à continuer de respecter et de soutenir les efforts de l'ASEAN visant à assurer la paix, la sécurité et la stabilité en Mer Orientale et en Asie du Sud-Est, et à promouvoir le règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Afin de maximiser le potentiel de coopération du Mouvement des non-alignés, Vo Thi Anh Xuan a déclaré que les pays membres devraient mieux utiliser les canaux de connectivité pour renforcer leur indépendance, leur autonomie économique et renforcer leur coopération pour le développement.

La vice-présidente a affirmé l'engagement du Vietnam à continuer de contribuer au travail commun du Mouvement et des pays en développement pour le progrès, la paix, la prospérité et le bonheur de l'humanité.-VNA/VI