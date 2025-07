La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân reçoit la première femme d'origine vietnamienne dans l'espace

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a reçu vendredi matin 11 juillet à Hanoï Mme Amanda Nguyen, activiste et première femme d’origine vietnamienne à voler dans l'espace.

La vice-présidente a chaleureusement félicité Mme Nguyên pour devenir la première femme d’origine vietnamienne à voler dans l'espace, ce qui témoigne de la volonté de conquérir de nouveaux sommets et devient une source d'inspiration pour les femmes et les jeunes vietnamiennes. Elle a également salué les efforts et contributions de Mme Nguyên dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment son rôle dans l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, en 2022, de la résolution sur la coopération internationale pour l’accès des personnes rescapées de violences sexuelles à la justice.

Mme Vo Thi Anh Xuân a réaffirmé la politique constante du Vietnam en faveur de l'égalité des sexes et la création d’un environnement sûr et équitable pour femmes, soulignant que le pays tient toujours en compte et protège les droits légitimes des femmes, dont ceux mentionnés dans ladite résolution.

Elle a par ailleurs encouragé son invitée à continuer de promouvoir les échanges populaires entre le Vietnam et les États-Unis, particulièrement dans le contexte du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

De son côté, Amanda Nguyên a affirmé que ses réussites trouvaient leur source dans ses racines vietnamiennes, dont elle est fière. Exprimant son profond attachement au Vietnam, elle a remercié le pays pour son soutien à la résolution onusienne et a exprimé son souhait de poursuivre cette collaboration dans ce domaine.

Évoquant les objectifs de développement du Vietnam, la vice-présidente a souligné que la science, la technologie et l'innovation constituaient une priorité nationale.

En réponse, Amanda Nguyên s'est engagée à faire tout son possible pour promouvoir la coopération scientifique et technologique entre les deux pays, notamment dans la formation des ressources humaines.

Présent à la rencontre, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a fait état des progrès significatifs des relations bilatérales et a assuré que son pays accompagnerait le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs. La vice-présidente s'est réjouie de ces avancées et a transmis ses vœux à l'ambassadeur à l'occasion du Jour de l'indépendance des États-Unis (4 juillet).

Amanda Nguyên remet à la partie vietnamienne des graines de lotus vietnamiennes qu'elle avait emportées avec elle dans l'espace. Photo: VNA

La rencontre s'est conclue par un geste hautement symbolique : Amanda Nguyên a remis à la partie vietnamienne des graines de lotus vietnamiennes qu'elle avait emportées avec elle dans l'espace. Ce geste symbolise l'amour pour sa patrie d'origine et la passion pour la découverte scientifique. Pour rappel, le Centre spatial national du Vietnam a fourni 169 graines de lotus (Nelumbo nucifera) qui est accompagné Amanda Nguyen au-delà de notre planète. Ces graines reviennent sur Terre après la mission, permettant ainsi des recherches approfondies sur les effets de l’environnement spatial sur la croissance des plantes, contribuant de manière significative à la science botanique et à l’exploration spatiale future.

Née en 1991 aux États-Unis, Amanda Nguyen est la première femme d'origine vietnamienne à participer à un vol spatial dans le cadre du projet Space for Humanity (S4H) en avril 2025. Elle est une activiste dans la lutte contre la discrimination et les abus sexuels aux États-Unis. Ses efforts ont été reconnus par une nomination au prix Nobel de la paix en 2019 et sa désignation comme l'une des Femmes de l'année 2022 par le magazine Time. Parmi ses distinctions figurent le 24e prix Heinz pour la politique publique, le prix Nelson Mandela Changemaker, ainsi que des reconnaissances par Time 100 Next et Forbes 30 Under 30. Le magazine Foreign Policy l'a également classée parmi les 100 grands penseurs mondiaux. -VNA/VI