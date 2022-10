La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan entame sa visite officielle en Croatie

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan est arrivée dimanche après-midi, 9 octobre (heure locale), à la capitale Zagreb, entamant sa visite officielle en République officielle de Croatie.

M. Zdenko Lucić, secrétaire d'État croate des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, accueille la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan. Photo: VNA



Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré des responsables et des employés de l'ambassade du Vietnam en Croatie et des représentants de la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans ce pays.

Lors de la réunion, la vice-présidente a salué les efforts du personnel de l'ambassade du Vietnam en Croatie, pour s’accomplir leurs tâches, contribuant aux relations diplomatiques, économiques et culturelles entre les deux pays.

Elle a également hautement apprécié la communauté vietnamienne en Croatie pour s'unir, surmonter les difficultés, stabiliser leur vie dans le pays hôte, préserver les traditions et s'orienter vers la Patrie.

À cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a informé la communauté vietnamienne des succès du Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19, assurant le développement économique du pays, en particulier au cours des neuf premiers mois de 2022.

Concernant la relation Vietnam- Croatie, la vice-présidente s'est réjouie des réalisations obtenues par les deux pays dans la coopération d’économie, de politique, de culture…

En particulier, elle a hautement apprécié les soutiens de la Croatie accordés au Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19. La vice-présidente a estimé que les deux pays devaient continuer à promouvoir leur coopération bilatérale.