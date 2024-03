La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan entame sa visite de travail à l'ONU et aux États-Unis

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, à la tête d'une délégation vietnamienne, a entamé le 10 mars une tournée de travail aux Etats-Unis pour assister à la 68e réunion de la Commission de la condition des femmes (Commission on the Status of Women-CSW), relevant du Conseil économique et social des Nations unies (CESNU), et mener un certain nombre d’activités bilatérales.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et sa suite ont déposé une gerbe de fleurs au Mémorial du 11 septembre, commémorant les victimes de l'attaque terroriste qui a secoué les Etats-Unis en 2001. Photo : VNA Dans le cadre de cette tournée, au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rendu visite et a présenté ses infinies condoléances à la famille de Mme Merle Everlyn Ratner, une militante de gauche et une proche amie américaine du Vietnam, décédée à New York dans la soirée du 5 février dans un accident de la route. La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam et son peuple tenaient toujours en haute estime ses sentiments et ses contributions à la guerre de résistance, à la lutte pour la libération et la réunification nationales, au processus de développement et d'intégration du Vietnam, ainsi que son soutien aux victimes de l'agent orange/dioxine. La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rendu visite et a présenté ses infinies condoléances à la famille de Mme Merle Everlyn Ratner, une militante de gauche et une proche amie américaine du Vietnam, décédée à New York dans la soirée du 5 février dans un accident de la route. Photo : VNA

La dirigeante vietnamienne a souhaité au professeur Ngo Thanh Nhan, époux de la militante Merle Everlyn Ratner, une bonne santé pour continuer le travail inachevé de sa femme, apportant ainsi une contribution significative au développement du pays, ainsi qu'à la bonne relation entre le Vietnam et les États-Unis.

L’après-midi du même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et sa suite ont déposé une gerbe de fleurs au Mémorial du 11 septembre, commémorant les victimes de l'attaque terroriste qui a secoué les Etats-Unis en 2001. -VNA/VI