La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a assité au 19e Sommet du Mouvement des non-alignés sous le thème "Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée" qui s’est ouvert vendredi 19 janvier à Kampala, en Ouganda.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân au 19e Sommet du Mouvement des non-alignés à Kampala. Photo: VNA

Auparavant, a eu lieu les 17 et 18 janvier, une réunion au niveau ministériel visant à se préparer au 19e Sommet du Mouvement des pays non alignés . La réunion a achevé les négociations sur le projet final de document à présenter aux dirigeants pour approbation lors du Sommet.

Il s'agissait d'un document complet, abordant de nombreuses questions mondiales et régionales importantes, notamment la question de la Mer Orientale.

Le document souligne également l'engagement des pays membres en faveur du multilatéralisme ainsi que le respect et la promotion du droit international et de la Charte des Nations Unies ; la nécessité urgente de réformer le système multilatéral dans le nouveau contexte international avec l'émergence de nombreux défis de sécurité non traditionnels, en particulier la réforme de l'ONU et du système économique international ainsi que les méthodes de travail du Mouvement des non-alignés pour promouvoir davantage son rôle et faire entendre sa voix dans les processus mondiaux pour la paix, la sécurité et le développement durable.

Le document reflète également une profonde préoccupation face à l'aggravation de la situation en Palestine et en particulier à la grave crise humanitaire dans la bande de Gaza. -VNA/VI