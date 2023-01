La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân assume le rôle de président par intérim

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân assumera le rôle de président par intérim du Vietnam jusqu'à ce que l'Assemblée nationale élise un nouveau président, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a fait l'annonce aux agences, aux organisations nationales et étrangères, aux électeurs et aux citoyens du pays.

Mme Vo Thi Anh Xuân. Photo : VNA

Au nom du Comité permanent de l'AN, le 18 janvier, le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, a signé l'avis n° 404/TB-UBTVQH15 sur l'exercice du droit du président de la République socialiste du Vietnam.

L'annonce est conforme à la Constitution; la loi sur l'organisation de l'AN n° 57/2014/QH13, qui a été modifiée et complétée par un certain nombre d'articles en vertu de la loi n° 65/2020/QH14, la Résolution n° 83/2023/QH15 du 18 janvier 2023 adopté lors de la troisième session extraordinaire de la 15e AN.

Elle est également conforme à la conclusion du Bureau politique sur l'affectation d'un membre du Comité central du Parti au poste de président par intérim du Vietnam.- VNA/VI