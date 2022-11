La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan arrive en Tunisie pour le 18e Sommet de la Francophonie

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, à la tête d’une délégation vietnamienne, est arrivée le 18 novembre dans la ville de Djerba en Tunisie, entamant sa participation au 18e Sommet de la Francophonie, sur invitation du président tunisienne, Kais Saied.

Le 18e Sommet de la Francophonie a lieu à Djerba les 19 et 20 novembre, ayant pour thème "La connectivité dans la diversité - le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone".

Le sommet porte sur les situations économiques et politiques dans le monde et dans l'espace francophone. A cette occasion, aura lieu une cérémonie de fêter les 50 ans de la naissance de la Francophonie. Le sommet élira le secrétaire général de la Francophonie pour le mandat 2023-2026 ; examinera pour adopter de nombreux documents tels que la Déclaration de Djerba ; la Résolution sur la situation de crise, la sortie de la crise et la consolidation de la paix dans l'espace francophone ; le Cadre stratégique de coopération de la Francophonie pour la période 2023-2030 ; la réglementation sur les procédures d'adhésion et de changement de statut de membre de la Francophonie.

La Francophonie a été créée en 1970, compte 88 membres dispersés sur les cinq continents, avec environ 220 millions de francophones.

Des domaines traditionnels de la coopération culturelle et technique, la communauté s'est fortement tournée vers les activités politiques, tandis que la culture et la langue restent une priorité absolue. La protection de la diversité culturelle a toujours été un objectif constant de la Francophonie et est associée à la protection de la langue française lors des instances internationales.

Le Vietnam participe pleinement et activement, de manière substantielle, à la plupart des questions prioritaires de la Francophonie. Le Vietnam est un membre clé de la région d’Asie-Pacifique, a une voix importante dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de coopération de la Francophonie. -VNA/VI