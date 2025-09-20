La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân à l’ouverture du Festival de Diên Biên 2025

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a participé à l’ouverture du festival « Quintessence du Nord-Ouest – Diên Biên 2025 », tenue dans la soirée du 19 septembre au stade de la province de Diên Biên.

Cet événement a été organisé par le Comité populaire de la province de Diên Biên, en collaboration avec les provinces de la région élargie du Nord-Ouest et Hô Chi Minh-Ville.

Dans son allocution, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a souligné que ce festival constituait un jalon important pour promouvoir la coopération touristique entre les provinces du Nord-Ouest élargi et Hô Chi Minh-Ville. Le programme propose un large éventail d’activités culturelles et touristiques riches, attrayantes et profondément ancrées dans les identités locales, contribuant à valoriser les ressources culturelles et naturelles de la région.

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân à la cérémonie. Photo: VNA

La dirigeante a appelé les autorités locales, les communautés ethniques et le secteur privé à développer un tourisme fondé sur les principes suivants : produits distinctifs, services professionnels, formalités simplifiées, prix compétitifs, environnement propre et accueil chaleureux, sûr et civilisé.

Elle a également encouragé à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel unique des minorités ethniques, considéré comme un atout précieux pour le développement touristique durable.

La vice-présidente a demandé aux ministères et organes centraux de soutenir les efforts des provinces du Nord-Ouest et de Hô Chi Minh-Ville, et invité les entreprises nationales et internationales à s’intéresser à l’investissement touristique dans la région.

Le Festival vise à créer un espace touristique interrégional intégré, contribuant à améliorer la compétitivité de la région sur la carte touristique nationale et régionale.

Selon Trân Quôc Cuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên, les activités du festival permettront de bâtir des produits culturels et touristiques caractéristiques, reposant sur une marque commune mais dotés d’une forte identité locale, avec l’ambition d’atteindre une portée régionale et mondiale.

Après la cérémonie d’ouverture, un spectacle artistique haut en couleurs a mis en valeur l’héritage culturel des six provinces du Nord-Ouest élargi, en harmonie avec le dynamisme moderne de Hô Chi Minh-Ville.

Dans la matinée du 20 septembre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rendu visite à l’École secondaire interne pour minorités ethniques de Diên Biên, où elle a remis 30 bourses d’études (d’une valeur unitaire de 3 millions de dôngs) à des élèves défavorisés.

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, et les élèves défavorisés bénéficiant des bourses d'études. Photo: VNA

Elle a également octroyé une aide financière de 200 millions de dôngs au profit des enfants en situation difficile de la province, et offert un écran LED d’une valeur de 110 millions de dôngs à l’établissement.

S’adressant au secteur éducatif local, la dirigeante a encouragé une mise en œuvre efficace de la Résolution 71 du Bureau politique sur le développement de l’éducation et de la formation, en l’adaptant aux conditions spécifiques de la province.

Elle a rappelé que, malgré les avancées socio-économiques récentes, Diên Biên reste confrontée à de nombreux défis. Le développement des ressources humaines, en particulier dans l’éducation, doit être une priorité stratégique pour assurer un développement durable.

Elle a exhorté les dirigeants locaux à accorder une attention soutenue au secteur éducatif, afin de permettre aux jeunes générations, notamment issues des minorités ethniques, de contribuer activement à l’édification d’une province prospère, solidaire et moderne. -VNA/VI