La vice-présidente vietnamienne rencontre le prince héritier et la princesse héritière du Japon

Elle a dit sa joie d’accueillir le couple princier héritier du Japon en visite officielle au Vietnam à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques (21 septembre 1973-2023) et a remercié la famille impériale et le couple princier héritier du Japon pour les sentiments qu’ils ont manifestés à l’égard du Vietnam et de son peuple.

Affirmant que les relations entre les deux pays n’ont jamais été aussi bonnes qu’aujourd’hui, elle a exprimé sa conviction que cette visite marquera un jalon important et contribuera à renforcer les sentiments entre les deux peuples et à porter le partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon à une nouvelle hauteur.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et le prince héritier Akishino ont exprimé leur satisfaction et leur joie devant le développement vigoureux des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours des 50 dernières années dans les domaines de la politique, de l’économie, de la culture, du tourisme et des échanges populaires.

Elle a affirmé la volonté du Vietnam de développer davantage les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon conformément aux aspirations et aux intérêts des deux peuples.

La dirigeante vietnamienne a partagé une perception commune de l’importance de la coopération éducative, culturelle et décentralisée pour le renforcement des échanges et de la compréhension entre les deux peuples, contribuant ainsi à l’approfondissement du partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon.

Elle a exprimé l’espoir que le Japon continuera de soutenir le développement socio-économique du Vietnam, de promouvoir la coopération dans tous les domaines, y compris les nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la croissance verte, la garantie de la sécurité énergétique et alimentaire.

La vice-présidente vietnamienne a également prié le prince héritier Akishino de transmettre ses salutations et ses voeux de santé à l’empereur Naruhito et à l’impératrice du Japon et aux membres de la famille impériale du Japon.

Exprimant sa joie de se rendre à nouveau le Vietnam avec la princesse après plus de 20 ans, et de voir les progrès extraordinaires du pays dans son oeuvre d’édification et de développement nationaux, le prince héritier Akishino a remercié les dirigeants et le peuple vietnamien pour leur accueil chaleureux plein d’estime.

Il a souligné que le Vietnam est un partenaire proche, de confiance et de compagnie du Japon, et que les échanges historiques et la compréhension entre les deux peuples constituent une base importante pour que les deux pays continuent de promouvoir leur coopération afin de porter les relations Vietnam-Japon à une nouvelle hauteur.

Le prince héritier a également apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au Japon au développement socioéconomique du Japon, a souhaité voir davantage de Japonais apprendre le vietnamien, et les festivals culturels entre les deux pays se multiplier.

La princesse héritière a souhaité promouvoir la coopération et le partage d’expériences avec le Vietnam en matière de prévention et de contrôle de la tuberculose, d’échanges entre les femmes. Elle a exprimé son intérêt pour la coopération en matière d’éducation et de santé entre les deux pays.

Après leur entrevue, la vice-présidente vietnamienne, le prince héritier et la princesse héritière ont visité la maison sur pilotis où le président Hô Chi Minh vécut de son vivant. Elle a également présidé un banquet de bienvenue pour le couple princier héritier et la délégation de la famille impériale du Japon.