La vice-présidente vietnamienne rencontre la présidente du Parlement ougandais

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a rencontré samedi 19 janvier à Kampala la présidente du Parlement ougandais Anita Annet Among, dans le cadre de son voyage pour assister au 19e Sommet du Mouvement des non-alignés (NAM) en Ouganda.

La présidente du Parlement ougandais Anita Annet Among reçoit La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân. Photo : VNA

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân prend la parole lors de l'entrevue avec la présidente du Parlement ougandais Anita Annet Among, le 19 janvier, à Kampala, en Ouganda. Photo : VNA

Vo Thi Anh Xuân a félicité le Parlement et le gouvernement ougandais pour les réalisations socio-économiques du pays dans la mise en œuvre des plans de développement national visant à réaliser les objectifs de la «Vision Ouganda 2040» visant à construire un pays moderne et prospère.



Anita Annet Among a affirmé qu’elle considérait le Vietnam comme un partenaire commercial important de l’Ouganda et estimait que leur rencontre contribuerait à promouvoir l’amitié et la coopération entre les deux pays.



Les deux dirigeantes ont souligné l’énorme potentiel de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politique et diplomatique, la coopération parlementaire, l’économie, l’agriculture, ainsi que la science et la technologie.



Elles ont convenu d’accroître les échanges de délégations et de contacts, ainsi que le partage d’expériences en matière de construction de lois entre les deux parlements et leurs commissions ; de promouvoir la coordination, de partager des positions et de se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et interparlementaires tels que le MNA et l’Union interparlementaire (UIP) ; et d’étudier la possibilité de signer un accord de coopération entre les deux organes législatifs.



La vice-présidente vietnamienne a proposé que les deux législatures surveillent et encouragent les deux gouvernements à mettre activement en œuvre les engagements et accords signés ; soutiennent et créent des conditions favorables à la coopération dans des domaines potentiels tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture, les télécommunications, l’éducation et la formation, ainsi que les technologies de l’information ; et accélèrent le perfectionnement du cadre juridique de la coopération bilatérale en accélérant les négociations et la signature de documents de coopération en matière d’investissement et d’évitement de la double imposition. – VNA/VI