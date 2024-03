La vice-présidente vietnamienne rencontre des dirigeants de certains pays

A l'occasion de sa participation à la 68ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW) du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) à New York (États-Unis), la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a eu le 11 mars des rencontres bilatérales avec la présidente suisse Viola Amherd, la Première ministre de Lettonie, Evika Silina et le maire de New York, Eric Adams.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan (gauche) et la présidente suisse Viola Amherd. Photo: VNA

En rencontrant la présidente suisse Viola Amherd, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a apprécié l'évolution positive des relations Vietnam-Suisse plus de 50 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation et des échanges entre les peuples.

Elle a proposé aux deux parties de continuer de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, afin de promouvoir de manière intégrale la coopération bilatérale et multilatérale.

De son côté, la présidente suisse Viola Amherd a affirmé que la Suisse prenait en haute considération ses relations d'amitié et de coopération multiforme avec le Vietnam. Selon elle, les deux parties doivent se coordonner de manière proactive et contribuer aux efforts communs de l'ONU et de la communauté internationale dans le domaine de l'égalité des sexes, notamment promouvoir le rôle des femmes dans le maintien de la paix, de la sécurité ainsi que la participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix.

Les deux dirigeantes ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Europe.

Lors de la rencontre avec la Première ministre de Lettonie Evika Silina, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a souligné que le Vietnam souhaitait développer davantage ses relations d'amitié et de coopération multiforme avec la Lettonie.

Elle a demandé à la Lettonie d'exhorter la Commission européenne à retirer bientôt le "carton jaune" imposé aux produits aquatiques vietnamiens et en même temps de se coordonner avec le Vietnam et la communauté internationale pour résoudre des différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, dont la question de la Mer Orientale.

La Première ministre Evika Silina a suggéré aux deux pays de continuer de promouvoir la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que l'information et la communication, les sciences et technologies, le travail et les produits pharmaceutiques. Le gouvernement letton continuerait à donner la priorité à la coopération avec le Vietnam dans l'éducation et la formation, a-t-elle ajouté.

En rencontrant le maire de la ville de New York, Eric Adams, la vice-présidente vietnamienne lui a proposé de créer des conditions favorables aux citoyens et entreprises des États-Unis et de New York souhaitant investir au Vietnam, ainsi que de soutenir les entreprises et la communauté du Vietnam à New York.

Vo Thi Anh Xuan a encouragé New York et Hô Chi Minh-Ville à établir des mécanismes pour mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération entre les deux villes, demandant à New York de partager ses expériences et de soutenir Hô Chi Minh-Ville dans le développement d'un centre financier international.

Eric Adams a également affirmé que New York se coordonnerait étroitement avec Hô Chi Minh-Ville pour renforcer leur coopération dans les temps à venir. -VNA/VI