La vice-présidente vietnamienne assiste à l’ouverture du 18e Sommet de la Francophonie

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a assisté à l’ouverture du 18e Sommet de la Francophonie samedi 19 novembre à Djerba, en Tunisie).

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân pose avec les chefs d’État et de gouvernement au 18e Sommet de la Francophonie. Photo : VNA



Le sommet, sur le thème "La connectivité dans la diversité - le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone", se déroule les 19 et 20 novembre avec des échanges sur la situation politique et économique dans le monde.



La dirigeante vietnamienne prononcera un discours liminaire proposant des solutions globales et à long terme pour bâtir une communauté francophone unie et forte. Elle aura également des réunions bilatérales avec d’autres dirigeants et chefs de délégations au cours de l’événement.



Ouvrant le sommet, le président du pays hôte Kais Saied a réitéré le fort attachement de la Tunisie à la francophonie et aux valeurs fondamentales exprimées à travers la langue française.



La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a souligné les fortes mutations de l’OIF au cours des 50 dernières années qui ont affirmé son rôle et sa position importants et promu le multilatéralisme.



Elle a appelé les pays à travailler ensemble pour définir des orientations pour construire une communauté francophone de plus en plus dynamique et influente, la transformant en un espace numérique inclusif tout en assurant la diversité culturelle et linguistique.



Durant deux jours de travail, les chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage doivent discuter des défis de l’espace francophone. Plus précisément, les débats porteront sur la coopération économique, les moyens à même de promouvoir la langue française, ainsi que sur les questions d’actualité régionales et internationales. Sont aussi à l’ordre du jour, entre autre, l’emploi des jeunes, la digitalisation en tant que moyen de renforcer la coopération et l’intégration économique au sein de l’espace francophone.



À l’issue des débats, les chefs d’État et de gouvernement devront adopter plusieurs documents normatifs (déclarations, résolutions, règlement…), désigner le/la prochain(e) secrétaire général(e) de la Francophonie, ainsi que le prochain pays hôte du Sommet.

Le Sommet est la plus haute instance de la Francophonie et se réunit tous les deux ans. En raison de la pandémie de Covid-19, la dernière édition s’est tenue en 2018, en Arménie.

La Francophonie réunit autour d’elle des femmes et des hommes qui partagent la langue de Molière, soit quelque 321 millions de locuteurs, répartis sur les cinq continents.

La Francophonie a pour missions de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; d’appuyer l’éducation et la recherche ; et de développer la coopération économique au service du développement durable. – VNA/VI