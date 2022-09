La vice-présidente encourage les enfants à l’occasion de la Fête de la mi-automne

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a eu samedi 10 septembre à Hanoi une rencontre cordiale avec des enfants orphelins, des enfants handicapés et des enfants défavorisés à l’occasion de la Fête de la mi-automne 2022 et de la rentrée scolaire 2022-2023.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân offre des cadeaux aux enfants, à Hanoi, le 10 septembre. Photo: VNA

Exprimant son émotion lors de sa rencontre au Palais présidentiel avec les enfants, la dirigeante a rappelé les sentiments du Président Hô Chi Minh pour les enfants - les futurs maîtres du pays.



Elle a affirmé que ces nombreuses dernières années, le Parti, l’État et la société ont toujours prêté attention, prodigué des soins et créé les meilleures conditions de développement pour les adolescents et enfants, en particulier ceux en difficulté, handicapés ou orphelins.



La vice-présidente a loué les enfants qui, malgré leur jeune âge, font toujours preuve de confiance en soi, de courage et d’énergie de surmonter les difficultés de leur vie et apportent des contributions à la communauté.



Elle a espéré que les enfants continuerez à s’élever avec force, à avoir confiance en leurs capacités, à croire à l’attention que le Parti, l’Etat et la société leur portent, à forger leur volonté de concrétiser leur rêve, qu’ils offent de bons exemples pour répandre l’amour et les bonnes valeurs dans la société.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân pose avec les enfants, à Hanoi, le 10 septembre. Photo: VNA



Les enfants défavorisés mis en avant

Le 9 septembre, à Thai Nguyên, a eu lieu une fête à l’intention de 350 enfants en difficulté, gravement malades ou victimes collatérales de la Covid-19, venus de neuf localités de la province.



L’événement était organisé par la Direction provinciale chargée de la protection et des soins des enfants, par l’Association de protection des personnes handicapées et des enfants orphelins du Vietnam et par la société Samsung Electronics Viet Nam - Thai Nguyên.

Fête de mi-automne à Thai Nguyên. Photo: baothainguyen

Le 9 septembre, à Quang Tri, lors d’une fête de mi-automne, 30 cadeaux ont été remis à des enfants en difficulté. A Tam Ky, dans la province de Quang Nam, les autorités municipales ont organisé une fête à l’intention de 150 enfants dans le besoin. Au programme: danses de licornes et de dragons, jeux populaires...

La Confédération du travail de Dà Nang a elle organisé une fête de la lune à l’intention d’enfants de travailleurs en difficulté. À cette occasion, près de 15.000 cadeaux ont été distribués. Trân Pham Nhu Y, de l’arrondissement de Thanh Khê, est ressortie de là toute heureuse.

On m’a invitée au Centre culturel pour recevoir des cadeaux de mi-automne. Je suis très heureuse… En plus, j’ai pu voir des numéros de danse de licorne et de cirque. C’était super!, a-t-elle dit.

Dans la province de Soc Trang, le commandement provincial des gardes-frontières a organisé de nombreuses activités à l’intention des enfants dans le besoin des régions lointaines et reculées, comme nous l’a expliqué le commandant Nguyên Hùng Anh, commissaire politique adjoint du poste-frontière de Vinh Hai.

Fête de mi-automne à Tam Ky. Photo: daidoanket

Ici, la plupart des enfants sont issus de minorités ethniques en difficulté et n’ont pas les moyens de fêter la mi-automne. Notre poste organise donc une fête de mi-automne à leur intention. Ceux qui vivent trop loin recevront chez eux les cadeaux, a-t-il précisé.

À Hô Chi Minh-Ville, un événement similaire a eu lieu vendredi 9 septembre au parc culturel de Dâm Sen, réunissant plus de 500 enfants rendus orphelins par le Covid-19.

Dans la province de Binh Thuân, le 9 septembre, plus de 500 enfants de la commune montagneuse de La Da ont participé à une fête de mi-automne. À cette occasion, l’Union provinciale de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a remis plus de 1.000 cadeaux et 35 bourses à des enfants dans le besoin de la commune. – VNA/VI