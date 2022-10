La vice-présidente du Vietnam à la cérémonie de rentrée scolaire de l’USTH

Dans l'après-midi du 18 octobre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a assisté à la cérémonie de rentrée scolaire 2022-2023 de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH).

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a déclaré se réjouir que 13 ans après sa fondation, l'Université soit devenue un prestigieux établissement d’enseignement universitaire et post-universitaire dans le domaine des sciences et technologies.

Rappelant que l’Université des sciences et technologies de Hanoï avait été fondée sur la base de la coopération entre le Vietnam et la France, Vo Thi Anh Xuan s’est déclarée convaincue que l’Université développerait ses réalisations, pour devenir un symbole du partenariat entre les deux pays.A cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a remis 20 cadeaux aux étudiants excellents de l'Université des sciences et technologies de Hanoï

