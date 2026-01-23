La vice-présidente du PPC salue la portée stratégique du 14e Congrès national du PCV

La vice-présidente du Parti du Peuple cambodgien (PPC) et conseillère suprême du Roi du Cambodge, Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An. Photo: VNA

La vice-présidente du Parti du Peuple cambodgien (PPC) et conseillère suprême du Roi du Cambodge, Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An, a salué l’importance et la portée du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), soulignant qu’il revêt une signification majeure non seulement pour le Parti et le peuple vietnamiens, mais aussi pour les partis au pouvoir de la région, dont le PPC.



Dans un entretien accordé à la VNA à Phnom Penh, elle a indiqué que ce Congrès présente également une importance stratégique pour la paix, la stabilité et la coopération régionales.



Selon Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An, le PPC est convaincu que, sous la direction du PCV, le Vietnam continuera de se développer vigoureusement et de jouer un rôle croissant sur la scène internationale, le PCV disposant d’une direction efficace, soutenue par le peuple et guidée par des politiques justes et claires.



Dans un contexte régional et mondial marqué par des évolutions complexes, la publication des nouvelles orientations politiques et de développement du PCV à l’issue du 14e Congrès contribuera positivement au renforcement de la stabilité politique, au développement durable ainsi qu’à la promotion d’une culture de paix et de coopération au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et au-delà.



La vice-présidente du PPC a exprimé sa conviction que le 14e Congrès national du PCV continuera de définir des orientations stratégiques claires visant à renforcer la confiance politique entre le PCV et le PPC, ainsi qu’à élargir la coopération dans des domaines clés tels que la politique, la sécurité, l’économie, la culture, l’éducation et le développement des ressources humaines.



Elle a estimé que les acquis du 14e Congrès permettront de porter les relations entre les deux Partis et les deux pays à une nouvelle hauteur, au service des intérêts légitimes des peuples des deux nations, tout en contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement communs de la région.



La solidarité et la confiance mutuelle entre les deux Partis constituent non seulement un précieux héritage du passé, mais aussi un fondement pour l’avenir. Dans un contexte régional et mondial de plus en plus complexe et imprévisible, le renforcement et l’élargissement de la coopération, des échanges et de la confiance mutuelle entre les deux Partis revêtent une importance particulière. En outre, les relations étroites entre le PCV et le PPC contribuent activement au maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région, en particulier au sein de l’ASEAN.



Elle a enfin exprimé sa ferme conviction que le Vietnam et le PCV atteindront ses objectifs pour devenir un État socialiste pacifique, indépendant, démocratique, solide, puissant, prospère, civilisé et heureux.-VNA/VI