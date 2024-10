La vice-présidente de l’AN lao apprécie les significations de la prochaine tournée de Tran Thanh Man au Laos

Le fait que le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, ait choisi le Laos comme premier pays pour sa visite à l'étranger dans la région asiatique, en sa qualité de président de l’organe législatif, démontre la vitalité de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

C’est ce qu’a déclaré la vice-présidente de l'AN du Laos, Sounthone Xayachak, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) au seuil de la tournée du 17 au 19 octobre au Laos de Tran Thanh Man pour effectuer une visite officielle et participer à la 45e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45).

Le fait que Tran Thanh Man effectuera une visite officielle au Laos et participera à l’événement important des organes législatifs de l'ASEAN constituera un fort soutien et une forte motivation pour le peuple lao, pour l’AN lao en particulier, apportant une contribution importante au succès de l’AIPA-45, a affirmé Sounthone Xayachak.

L’AIPA-45, placée sur le thème « Le rôle des Parlements dans le renforcement de la connectivité et de la croissance inclusive de l'ASEAN », se tiendra du 17 au 23 octobre à Vientiane.

La vice-présidente de l’organe législatif lao a déclaré se réjouir du développement continu des relations spéciales entre les deux pays malgré les évolutions complexes de la situation mondiale et régionale et les difficultés dans la situation nationale des deux pays dans divers domaines. Selon elle, le développement des relations bilatérales ont abouti à de bons résultats au bénéfice des deux peuples.

La dirigeante lao a rappelé que les deux AN avaient travaillé côte à côte pour développer une coopération intégrale. En particulier, le peuple lao, l'AN lao notamment, ont reçu un cadeau inestimable du Parti, de l'État, du gouvernement et du peuple vietnamiens, à savoir le nouveau bâtiment de l'AN lao à Vientiane, qui a été remis en 2021, a-t-elle rappelé, soulignant que c'est un symbole des relations spéciales Laos-Vietnam.

En outre, les deux organes législatifs mettent activement en œuvre le mémorandum de coopération signé par leurs dirigeants, et à l'occasion du 50e anniversaire de l'AN lao et du 70e de l'AN vietnamienne, les deux parties ont élaboré ensemble le livre « 50 ans de coopération intégrale et de développement entre l’AN lao et l’AN vietnamienne », a-t-elle indiqué.

Elle s’est également déclaré heureuse de la coordination étroite du Vietnam au sein des forums internationaux et régionaux, et du grand soutien de l’AN vietnamienne à son homologue lao qui accueille cette année l’organisation de l’AIPA-45.

Ces derniers temps, les deux AN ont coopéré dans de nombreux domaines, tels que l'échange d'expériences, l'organisation de nombreux séminaires importants et l'inspection conjointe des projets d'investisseurs vietnamiens au Laos, a-t-elle dit.

La présence à l'AIPA-45 de la délégation de haut niveau conduite par le président de l'Assemblée nationale du Vietnam sera une forte motivation pour le Laos et une contribution importante au succès de l’événement, a conclu la vice-présidente de l’AN lao. -VNA/VI