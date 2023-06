La vice-présidente de la République rencontre les délégués assistant au camp d'été "Tournesols" 2023

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan a rencontré le 7 juin, à Hanoï les délégués assistant au camp d'été "Tournesols" 2023.

Photo : VNA Saluant les résultats de l'Union des femmes du Vietnam dans la prise en charge des femmes et des enfants, en particulier le modèle "marraine", la vice-présidente a souligné qu'après près de deux ans de mise en œuvre, le programme est vraiment devenu un point d'appui pour les orphelins dans tout le pays.

Mme Vo Thi Anh Xuan a exhorté l'Union des femmes du Vietnam à continuer à maintenir la durabilité du modèle "marraine" pour aider davantage de femmes et d'enfants en difficulté particulière à bénéficier de conditions de développement.

De son côté, la présidente de l'Union des femmes du Vietnam, Ha Thi Nga, a déclaré que cette union continuerait de mettre en œuvre des programmes pratiques et efficaces pour prendre soin des enfants orphelins de manière intégrale, déployer des activités d’assistance pour que les mères fassent de leur mieux leur rôle.



Dans les temps à venir, l'Union proposera également des mécanismes et des politiques et aura des activités plus efficaces dans le soin et la protection des femmes et des enfants, a-t-elle précisé.

Le camp d'été « Tournesol » 2023, lancé par l'Union des femmes du Vietnam, est l'occasion pour les enfants qui sont parrainés dans le programme « Marraine » de rencontrer et d'échanger avec des amis dans tout le pays.

Après près de 2 ans de mise en place, à ce jour, le programme compte plus de 32.000 marraines et a mobilisé plus de 115 milliards de dongs pour soutenir la prise en charge de 19.760 orphelins, dont plus de 3.000 orphelins à cause de l'épidémie de COVID-19.