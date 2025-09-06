La vice-présidente de la République reçoit les professeurs Tran Thanh Van et Le Kim Ngoc

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, et le professeur Tran Thanh Van. Photo: VNA

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, a reçu, le 5 septembre à Hanoï, le professeur Tran Thanh Van, président de l’Association « Rencontres du Vietnam », ainsi que son épouse, la professeure Le Kim Ngoc.



Saluant deux figures éminentes de la communauté intellectuelle vietnamienne à l’étranger, la vice-présidente a exprimé sa profonde reconnaissance pour leurs contributions constantes aux sciences et à l’éducation au Vietnam. Depuis plusieurs décennies, les deux professeurs se distinguent non seulement par leur réputation internationale, mais aussi par leur engagement inlassable à promouvoir le développement scientifique du pays. Parmi leurs initiatives marquantes figurent l’organisation de colloques scientifiques internationaux, la création du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE) à Quy Nhơn, ainsi que de nombreux programmes de soutien aux élèves et étudiants défavorisés.



La dirigeante a salué l’esprit infatigable des deux professeurs, qui, malgré leur âge, continuent à transmettre leur passion pour la science aux jeunes générations vietnamiennes. Elle a également rappelé les grandes orientations du Parti à travers les résolutions n°57-NQ/TW et n°71-NQ/TW, visant respectivement à faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique un levier de compétitivité nationale, et à moderniser le système éducatif.



Dans ce contexte favorable, elle a souligné l'importance de créer des environnements propices à la vulgarisation scientifique, afin de faire de la science une base essentielle du développement socio-économique. La vice-présidente a également proposé aux ministères et organismes concernés de coopérer étroitement avec les deux scientifiques pour concrétiser des projets, lever les obstacles administratifs et mobiliser davantage de ressources intellectuelles.

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, et les délégués lors de la rencontre. Photo: VNA

Le professeur Tran Thanh Van a exprimé son émotion de revenir au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, soulignant l’importance symbolique de cet événement pour les Vietnamiens du pays comme de la diaspora.



Saluant les orientations fixées par les résolutions 57 et 71 du Bureau politique, il a insisté sur la nécessité de renforcer l’éducation scientifique dès le plus jeune âge. Il a proposé la création de centres de découverte scientifique pour les enfants dans les localités du pays et plaidé pour des politiques visant à attirer et retenir les jeunes talents vietnamiens de l’étranger, ainsi que les experts internationaux.



À noter qu’en juillet 2025, les deux professeurs ont été promus au rang d’Officiers de la Légion d’honneur par le président de la République française. Cette distinction prestigieuse honore leur parcours exceptionnel et leurs contributions remarquables à la science et à la jeunesse, devenant ainsi une source de fierté pour le Vietnam et sa communauté à l’étranger.-VNA/VI