La vice-présidente à la Fête de la mi-automne de 2022 à Yên Bai

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rejoint le 8 septembre en soirée les élèves du lycée des minorités ethniques dans la province montagneuse de Yên Bai (Nord) à l'occasion de la Fête de la mi-automne.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân offre des cadeaux aux élèves du district de Van Yên de la province de Yên Bai. Photo : VNA

Vo Thi Anh Xuân, qui est également présidente du Conseil de protection des enfants vietnamiens, a remis des cadeaux d'une valeur de 400 millions de dongs (16.983 dollars) aux enfants défavorisés de la province, et 20 bourses aux élèves de cette école du district de Van Yên.



Le Fonds a également remis 100 bourses et 30 vélos aux élèves. Des cadeaux de l'Association pour le soutien aux handicapés et orphelins vietnamiens ont également été distribués à 50 autres élèves locaux.



L'école accueille 300 élèves, tous de minorités ethniques de 11 communes reculées et défavorisées du district de Van Yên, et des communes de Hong Ca et Luong Thinh du district de Tran Yên.



À l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, les autorités de Van Yên ont consacré près de 300 millions de dongs pour soutenir plus de 700 élèves.



Pendant ce temps, plus de 2.600 enfants de la région ont reçu des cadeaux d'une valeur de près d'un milliard de dongs de différentes sources pour célébrer la fête. - VNA/VI