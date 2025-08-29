La vice-ministre vietnamienne des AE Lê Thi Thu Hang reçoit les représentants européens à Hanoï

À l'occasion du 80e anniversaire de la diplomatie vietnamienne (28 août 1945 - 28 août 2025) et du 35e des relations diplomatiques avec l'Union européenne, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a présidé le 28 août une cérémonie de thé conviviale à Hanoi. L'événement a réuni les ambassadeurs et chargés d'affaires des pays membres de l'UE, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège dans la capitale.

Cet événement, organisé conjointement par le Département de l'Europe du ministère des Affaires étrangères et la Délégation de l'UE, s'inscrit également en prélude au 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Au cours de la rencontre, la diplomate a souligné la tradition diplomatique vietnamienne, fondée sur les principes d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification. Elle a également mis en lumière l'importance capitale des liens d'amitié et de la coopération multiforme entre le Vietnam et les nations européennes. Elle a par ailleurs rappelé les 80 années d'efforts diplomatiques, jalonnées par le dévouement et le travail acharné de milliers de diplomates pour la préservation des intérêts nationaux et la promotion de l'image et du prestige du Vietnam sur la scène internationale. La vice-ministre a aussi exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux qui ont constamment soutenu la diplomatie vietnamienne, contribuant ainsi à l'émergence d'une diplomatie proactive, humaine, loyale et responsable.

L'année 2025 revêtira une signification particulière avec la commémoration du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, une date emblématique pour le peuple vietnamien, marquant les contributions des générations passées à la construction et à la défense de la nation. À cette occasion, le Vietnam prévoit d'organiser de nombreuses activités commémoratives avec ses partenaires stratégiques, incluant la signature d'un accord-cadre de coopération avec l'Union européenne. Cette année marque le 35e anniversaire de relations diplomatiques fructueuses entre les deux parties.

La vice-ministre a réitéré la volonté du Vietnam de renforcer la coopération et les échanges avec l'Europe afin d'approfondir et de rendre les relations bilatérales plus substantielles et efficaces, contribuant ainsi activement à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement mondial.

Les représentants internationaux ont saisi cette opportunité pour adresser leurs vœux de félicitations au peuple vietnamien à l'approche de la Fête nationale, saluant une histoire glorieuse et un peuple indomptable et résilient. Ils ont également chaleureusement félicité le ministère des Affaires étrangères pour l'organisation réussie d'une célébration solennelle et chaleureuse. Enfin, les ambassadeurs et chargés d'affaires européens ont exprimé leur plaisir de déguster le thé vietnamien, insistant sur le fait que cette boisson, au-delà de son aspect culturel et culinaire, véhicule un message de bonheur, de paix, de coopération inter-nations, de développement commun, de durabilité et de prospérité.-VNA/vi