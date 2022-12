La vice-ministre des AE Le Thi Thu Hang reçoit la reine-mère du Bhoutan

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a reçu mercredi 28 décembre la reine-mère du Bhoutan, Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck.

Rencontre entre la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et la reine-mère du Bhoutan, Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck. Photo: VNA

Il s’agit de la première visite de la reine- mère du Bhoutan au Vietnam, à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (2012 - 2022).

Lors de la réunion, Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance aux relations d’amitié avec le Bhoutan, soulignant que ça faisait dix ans depuis l’établissement des relations diplomatiques, les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays avaient connu un développement positif, dont le point lumineux était la coopération touristique.

Elle a remercié le Bhoutan pour avoir soutenu la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025.

Elle a exprimé sa volonté que la reine-mère et la famille royale du Bhoutan continueraient à prêter attention et à la promotion de la coopération entre les deux pays lors des forums régionaux et internationaux, en particulier les organisations des Nations Unies.

La reine-mère Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck a exprimé sa forte impression devant le développement heureux dans tous les aspects du Vietnam. Elle a fait part de son admiration pour le pays, le peuple et l'esprit du Vietnam dans l’œuvre de défense nationale d’hier et le développement du pays d'aujourd’hui.

Dès la rouverture du Bhoutan aux touristes après la pandémie de COVID-19 l’année dernière, le Vietnam s’est classée deuxième en termes de nombre de touristes au Bhoutan avec 6.000 personnes, a-t-elle annoncé.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations, leur coopération économique, culturelle, touristique, et les échanges entre habitants ; d’ouvrir des vols directs entre les deux pays dans un proche avenir.