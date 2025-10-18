La VFF nominée pour le Prix de l’Association membre de l’année de l’AFC

La Fédération vietnamienne de football (VFF) a été nominée parmi les trois finalistes pour le Prix de l’Association membre de l’année de l’AFC (Diamant) lors des AFC Awards de Riyad 2025, récompensant ainsi sa contribution exceptionnelle au développement du football en Asie.

Les AFC Awards sont un événement prestigieux organisé par la Confédération asiatique de football (AFC) pour honorer les personnes et les organisations ayant apporté une contribution significative au football sur le continent.

La catégorie Diamant récompense spécifiquement les fédérations dotées d’une gestion organisationnelle solide, de compétitions professionnelles, de programmes de développement des jeunes et d’un engagement communautaire, en particulier celles qui ont efficacement mis en œuvre les initiatives de l’AFC et de la FIFA.

Sur la liste officielle des nominations, la VFF est rejointe par la Fédération chinoise de Football (CFA) et la Fédération thaïlandaise de Football (FAT), finalistes en lice pour le titre.

2025 a été une année remarquable pour la VFF, qui a accueilli avec succès des tournois nationaux à différents niveaux, notamment chez les jeunes, le football professionnel, le futsal et le football féminin. Elle a également mené à bien des projets de coopération internationale clés et mis en place des programmes de développement du football pour les entraîneurs, les arbitres et les écoles.

Les équipes nationales vietnamiennes ont réalisé des performances remarquables lors des compétitions régionales et continentales, renforçant ainsi la réputation du pays au sein de l’AFC.

La VFF a également renforcé son influence grâce à des initiatives de responsabilité sociale alignées sur les priorités de l’AFC, axées sur l’égalité des sexes, l’apprentissage des compétences essentielles et le développement communautaire par le football.

Cette nomination souligne le succès de la stratégie de développement du football vietnamien et renforce la stature et l’influence de la VFF au sein de la communauté footballistique asiatique.

La cérémonie des AFC Awards aura lieu le soir du 16 octobre, au King Fahad Cultural Center de Riyad, en Arabie saoudite, à partir de 20h00, heure locale. – VNA/VI