La VFF et la FIFA lancent un atelier pour professionnaliser le football féminin vietnamien

Le Vietnam franchit une nouvelle étape vers la professionnalisation du football féminin. Des représentants nationaux et internationaux se sont réunis dans la capitale pour lancer une feuille de route en matière d’octroi de licences, visant à renforcer la gouvernance, la pérennité et le développement à long terme du football féminin national.



La Fédération vietnamienne de football (VFF), en partenariat avec la FIFA, a organisé l’Atelier sur l’octroi de licences aux clubs de football féminin 2026 à Hanoi, les 24 et 25 février, afin d’amorcer la mise en œuvre de normes conformes aux exigences de la FIFA et de la Confédération asiatique de football (AFC).



Le vice-président de la VFF, Trân Anh Tu, a qualifié cet événement d’étape importante pour l’amélioration des normes opérationnelles et la construction d’un socle durable pour le football féminin.



L’octroi de licences va au-delà du simple respect des normes internationales. Il contribue à renforcer les capacités de gestion, à standardiser les opérations et à assurer une plus grande stabilité aux clubs qui, pour la plupart, continuent d’opérer dans des conditions semi-professionnelles, avec des limitations importantes, a-t-il déclaré.



La VFF considère l’octroi de licences comme un outil de développement concret et prévoit de l’introduire selon une feuille de route adaptée au contexte vietnamien. Ses priorités incluent la mise en place d’un système de licences viable, l’amélioration de la gouvernance et de la formation des jeunes, ainsi que le renforcement de la transparence, du professionnalisme et de l’attractivité du championnat national féminin.

Trân Anh Tu, vice-président de la VFF, prend la parole lors de l'atelier. Photo : VFF

Trân Anh Tu a affirmé que la VFF accompagnerait les clubs tout au long du processus d’obtention de licences et a appelé à l’unité et à l’engagement proactif de l’ensemble du système footballistique afin de créer une base solide pour le développement à long terme du football féminin vietnamien.



Simon Toselli, expert technique de la FIFA pour le football féminin, a déclaré que l’atelier visait à professionnaliser les ligues nationales féminines et à rehausser les normes opérationnelles des clubs, soulignant que la fédération avait élaboré une stratégie pour le football féminin avec une vision claire dans laquelle l’octroi de licences aux clubs joue un rôle central.



« Il s’agit d’un outil de développement destiné à aider les clubs à améliorer la qualité dans les domaines professionnels, les infrastructures, la gestion, les aspects juridiques et financiers », a-t-il indiqué.



Simon Toselli a souligné que le système d’octroi de licences vise à soutenir le développement durable des clubs, et non à les pénaliser. « La participation de vos clubs aujourd’hui est particulièrement importante, car les clubs sont le socle du développement du football », a-t-il ajouté.



Lors de l’atelier, les délégués ont été informés des dernières avancées en matière d’octroi de licences aux clubs au Vietnam et des orientations stratégiques pour le développement du football féminin, ainsi que des critères détaillés relatifs aux infrastructures, aux finances et à la conformité légale.



Des experts techniques de la FIFA ont également partagé leur expérience internationale acquise grâce aux programmes d’octroi de licences mis en place dans le monde entier. Les organisateurs espèrent que l’atelier de Hanoï contribuera à améliorer la gouvernance et l’organisation, à rehausser le niveau du championnat national et à consolider le cadre de développement à long terme du football féminin au Vietnam. — VNA/VI