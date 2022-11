La vente aux enchères du sceau en or "Hoang de chi bao" reportée pour la 2e fois

La Maison de vente aux enchères française Million a décidé de reporter la vente aux enchères du sceau en or "Hoang de chi bao" (L'exceptionnel Sceau de l’Empereur Minh Mang) au 18 novembre 2022 à midi (12h), au lieu de ce jeudi 10 novembre.

Il s’agit de la deuxième fois que la Million annonce la modification de la date de cet événement important pour la même raison « l’intérêt marqué de l’Etat vietnamien ».

La Maison de vente aux enchères française Millon, fondée en 1928, a mis aux enchères le 31 octobre 329 antiquités, dont deux de la dernière dynastie féodale vietnamienne, la dynastie des Nguyên (1802-1945). Il s'agit d'un sceau en or coulé en 1823 sous le règne du roi Minh Mang (1820-1841) et d'un bol en or datant du règne du roi Khai Dinh (1917-1925).

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme se coordonnera avec d’autres ministères, secteurs, organisations et individus pour mobiliser toutes les ressources en vue de rapatrier le sceau en or "Hoang de chi bao" au pays dans les meilleurs délais.

Le sceau en or "Hoang de chi bao", d’un poids de 10kg, est le plus grand, le plus beau, le plus précieux et le plus important du genre de la dynastie des Nguyên. Utilisé pour les activités publiques et politiques tout au long d'une période historique, il porte des valeurs historiques et culturelles importantes.

Selon des archéologues, au cours des 143 années de la dysnastie des Nguyen (1802-1945), une centaine de sceaux en or, en jade, en ivoire, en argent ou en bronze…, ont été créés et utilisés par des membres de la cour royale et de hauts mandarins.

Dans la collection "Kim Ngoc Bao Ty" (Sceaux royaux) des empereurs et reines de la dynastie des Nguyên, le Musée national d'histoire conserve 85 sceaux précieux. -VNA/VI