La VCCA compte créer une carte culinaire nationale en ligne

L’Association vietnamienne de la culture culinaire (Vietnam Cuisine Culture Association - VCCA) envisage de créer une carte culinaire nationale en ligne.



Le Cao lâu est un bon plat typique de l’ancienne ville de Hôi An. Photo: VI Selon la docteure Nguyen Thu Thuy de l’Université nationale de Hanoï, actuellement, aucune localité n’a publié de carte culinaire officielle en ligne avec des destinations culinaires.

Cependant, il existe déjà de premières cartes de cuisine régionale ou d'une certaine localité. Hai Phong propose une carte de plusieurs pages présentant certaines spécialités gastronomiques locales avec les adresses de restaurants pour que les visiteurs puissent les retrouver.

D’autres cartes culinaires intéressantes sont deux livres du peintre Dang Hong Quan : « Lê la quà vặt » (présentant des plats de Hanoï), et « Ăn quà xuyên Việt » (présentant des plats du Nord-Ouest, du Centre et du Sud). Chaque livre présente, à travers des dessins du peintre Dang Hong Quan, différents plats délicieux avec des destinations culinaires réputées pour ces spécialités.

Selon Nguyen Truong Quy, chercheur culinaire à Hanoï, pour l’élaboration d’une carte culinaire en ligne, la VCCA pourrait étudier l'approche du magazine Heritage Guide consistant à publier une version tous les trois mois et à la mettre à jour continuellement.

Heritage Guide dispose également d'une page pour les commentaires des lecteurs et d'une liste pour la mise à jour, a indiqué Nguyen Truong Quy, suggérant également d’ouvrir des concours d'écriture en ligne sur des plats et des restaurants qui ne figurent pas sur la liste.